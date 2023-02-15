Протести у Нідерландах "через зброю для України": фактчекери викрили чергову маніпуляцію росії

Фактчекери спростували чергову маніпуляцію роспропаганди

У мережі поширюють відео нібито масових протестів у Нідерландах. Користувачі стверджують, що люди нібито протестують проти надання зброї Україні та вимагають відновити ферми, які збанкрутіли внаслідок санкцій проти росії. Однак ці повідомлення є маніпуляцією.

Про це повідомляє VoxCheck.

Чому протестують у Нідерландах

Як зазначають фактчекери, у Нідерландах справді відбулися протести 5 лютого 2023 року. Однак вони не мають жодного стосунку до постачання зброї Україні.

Демонстранти виступали проти ініціативи уряду запровадити цифрову валюту центрального банку.

Організатор демонстрації та учасники протесту вважають, що уряд намагається обмежити свободу громадян витрачати гроші анонімно та на власний розсуд і технологію можуть використати для контролю за суспільством Нідерландів.

При цьому у вимогах демонстрантів не йшлося ні про надання зброї Україні, ні про відновлення ферм.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Нідерландах скасували обмеження, згідно з яким шукачі притулку з дозволом на проживання не мають права привозити членів своєї сім'ї до Нідерландів, поки вони не отримають житло в країні.