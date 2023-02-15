Протесты в Нидерландах "из-за оружия для Украины": фактчекеры разоблачили очередную манипуляцию россии
В сети распространяют видео якобы массовых протестов в Нидерландах. Пользователи утверждают, что люди якобы протестуют против предоставления оружия Украине и требуют восстановить фермы, обанкротившиеся в результате санкций против России. Однако, эти сообщения являются манипуляцией.
Об этом сообщает VoxCheck.
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Почему протестуют в Нидерландах
Как отмечают фактчекеры, в Нидерландах действительно состоялись протесты 5 февраля 2023 года. Однако они не имеют отношения к поставкам оружия Украине.
Демонстранты выступали против инициативы правительства о введении цифровой валюты центрального банка.
Организатор демонстрации и протестующие считают, что правительство пытается ограничить свободу граждан тратить деньги анонимно и по своему усмотрению и технологии могут использовать для контроля за обществом Нидерландов.
При этом в требованиях демонстрантов речь не шла ни о предоставлении оружия Украине, ни о восстановлении ферм.
Напомним, ранее стало известно, что в Нидерландах отменили ограничения, согласно которым искатели убежища с видом на жительство не имеют права привозить членов своей семьи в Нидерланды, пока они не получат жилье в стране.