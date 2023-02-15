Протесты в Нидерландах "из-за оружия для Украины": фактчекеры разоблачили очередную манипуляцию россии

Фактчекеры опровергли очередную манипуляцию роспропаганды

В сети распространяют видео якобы массовых протестов в Нидерландах. Пользователи утверждают, что люди якобы протестуют против предоставления оружия Украине и требуют восстановить фермы, обанкротившиеся в результате санкций против России. Однако, эти сообщения являются манипуляцией.

Об этом сообщает VoxCheck.

Почему протестуют в Нидерландах

Как отмечают фактчекеры, в Нидерландах действительно состоялись протесты 5 февраля 2023 года. Однако они не имеют отношения к поставкам оружия Украине.

Демонстранты выступали против инициативы правительства о введении цифровой валюты центрального банка.

Организатор демонстрации и протестующие считают, что правительство пытается ограничить свободу граждан тратить деньги анонимно и по своему усмотрению и технологии могут использовать для контроля за обществом Нидерландов.

При этом в требованиях демонстрантов речь не шла ни о предоставлении оружия Украине, ни о восстановлении ферм.

Напомним, ранее стало известно, что в Нидерландах отменили ограничения, согласно которым искатели убежища с видом на жительство не имеют права привозить членов своей семьи в Нидерланды, пока они не получат жилье в стране.