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Провідник УЗ відмовився пересадити жінку, до якої чіплявся пасажир

17 червня 2023 12:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Скандал в УЗ: провідник відмовився пересадити жінку, до якої чіплявся пасажир
Чоловік, який чіплявся до жінки в УЗ. Фото: evgeniyakarpiuk\Instagram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Пасажирка Укрзалізниці поскаржилася на домагання з боку чоловіка. Звернувшись за допомогою до провідника з проханням пересадити її у жіноче купе, той відмовся це зробити. 

Про це повідомляє пасажирка Євгенія Карпюк

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Відомо, що 8 червня Євгенія Карпюк поверталася додому з Хмельницького додому на Київщину. Зайшовши у своє купе, вона побачила літнього чоловіка, який вже спав. Інші місця були вільними. 

"О, бог послав мені жіночку. Можна вас потім поцілувати? Ви така маньяческая", — сказав чоловік, прокинувшись і побачивши Євгенію.

Жінка зізнається, що була налякана такими діями в свій бік і пригрозила сусіду по купе, що піде до провідника і викличе поліцію. У відповідь він сміливо заявив, що вона може нікуди не йти, адже він сам "полковник у відставці". 

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Чоловік, який чіплявся до жінки у потязі. Фото: evgeniyakarpiuk\Instagram

Провідник відмовив жінці у допомозі

Зрештою жінка звернулася до провідника з проханням пересадити її у жіноче купе. Однак він відмовив їй у допомозі. 

Провідник аргументував свою відповідь тим, що таких чоловіків, як той полковник, скоро повернеться дуже багато з війни. Тож потрібно звикати до таких ситуацій. 

"Коли я підійшла до нього і сказала, що в мене в купе неадекватний чоловік з натяками сексуального характеру і попросила мене кудись пересадити, він відмовив. Потім, коли мене прихистили дівчатки з сусіднього купе, він підійшов і вимагав здати йому постільну білизну за дві години до мого прибуття. Я взагалі не зрозуміла, чому я повинна була це робити за дві години до Києва. А потім він зайшов до нас в купе, де були тільки дівчатка, і сказав: "Скоро таких кіборгів з війни повернеться дуже багато, і у них у всіх з кукухою буде не все гаразд, і такі ситуації будуть траплятися на кожному кроці", — розповіла пасажирка.

Наразі в Укрзалізниці проводять службове розслідування.

Нагадаємо, 12 червня Укрзалізниця в тестовому режимі запустила вагон з купе для жінок. Зазначається, що вони розміщуватимуться в потягах дальнього прямування.

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