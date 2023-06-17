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Проводник УЗ отказался пересадить женщину, к которой приставал пассажир

17 июня 2023 12:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Скандал в УЗ: проводник отказался пересадить женщину, к которой приставал пассажир
Мужчина, который приставал к женщине в поезде. Фото: evgeniyakarpiuk\Instagram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Пассажирка Укрзализныци пожаловалась на притязания со стороны мужчины. Обратившись за помощью к проводнику с просьбой пересадить ее в женское купе, тот отказался это сделать.

Об этом сообщает пассажирка Евгения Карпюк.

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Известно, что 8 июня Евгения Карпюк возвращалась домой из Хмельницкого домой в Киевскую область. Зайдя в свое купе, она увидела пожилого мужчину, который уже спал. Остальные места были свободными.

"О, бог послал мне женщину. Можно вас потом поцеловать? Вы такая маньяческая", — сказал мужчина, проснувшись и увидев Евгению.

Женщина признается, что была напугана такими действиями в свою сторону и пригрозила соседу по купе, что пойдет к проводнику и вызовет полицию. В ответ он смело заявил, что она может никуда не идти, ведь он сам "полковник в отставке".

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Мужчина, который приставал к женщине в поезде. Фото: evgeniyakarpiuk\Instagram

Проводник отказал женщине в помощи

В конце концов женщина обратилась к проводнику с просьбой пересадить ее в женское купе. Однако он отказал ей в помощи.

Проводник аргументировал свой ответ тем, что таких мужчин, как полковник, скоро вернется очень много с войны. Поэтому нужно привыкать к таким ситуациям.

"Когда я подошла к нему и сказала, что у меня в купе неадекватный мужчина с намеками сексуального характера и попросила меня куда-то пересадить, он отказал. Затем, когда меня приютили девочки из соседнего купе, он подошел и потребовал сдать ему постельное белье за два часа до моего прибытия. Я вообще не поняла, почему я должна была это делать за два часа до  Киева, а потом он зашел к нам в купе, где были только девочки, и сказал: "Скоро таких киборгов с войны вернется очень много, и у них всех с кукухой будет не все в порядке, и такие ситуации будут случаться на каждом шагу", — рассказала пассажирка.

В настоящее время в Укрзализныце проводят служебное расследование.

Напомним, 12 июня Укрзализныця в тестовом режиме запустила вагон с купе для женщин. Отмечается, что они будут размещаться в поездах дальнего следования.

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