Провокувала сутички біля Лаври: СБУ повідомила про підозру Вікторії Кохановській

Вікторія Кохановська. Скриншот з відео

Служба безпеки України повідомила про підозру блогерці та прихожанці УПЦ МП Вікторії Кохановській. Колаборантка провокувала сутички і релігійну ворожнечу під час масових акцій у Києво-Печерській лаврі.

Про це повідомляє СБУ.

Читайте також:

Деталі

СБУ зібрала доказову базу на ще одну російську пропагандистку. Вікторія Кохановська публічно заперечувала агресію РФ проти України та провокувала релігійну ненависть.

Фігурантка справи активно брала участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня 2023 року.

"Тоді вона "розганяла" у соцмережах власні відеостріми, в яких підбурювала людей чинити спротив законним діям правоохоронців та ображала релігійні почуття українців. Крім того, на власній сторінці у Фейсбуці фігурантка заперечувала факти російської збройної агресії й називала війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом". Також вона викладала у соцмережі власні псевдопрогнози про "невідворотність" захоплення всієї території нашої держави і намагалась дискредитувати українських захисників", — кажуть слідчі СБУ.

Росія користувалася такими діями

Такий контент росіяни використовували у власних інтересах на пропагандистських телеканалах.

Росіяни подавали викривлену інформацію як позицію пересічних громадян України.

Покарання пропагандистці

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії РФ проти України, виражене у представленні її як внутрішный громадянський конфлікт).

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантки та обрання їй запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Київщині СБУ затримала колаборанта, який намагався проникнути в десантні підрозділи Збройних сил України. Метою був збір розвідданих для Росії.