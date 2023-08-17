Провоцировала стычки у Лавры: СБУ сообщила о подозрении Виктории Кохановской

Виктория Кохановская. Скриншот с видео

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогеру и прихожанке УПЦ МП Виктории Кохановской. Колаборантка провоцировала стычки и религиозную рознь во время массовых акций в Киево-Печерской лавре.

Об этом сообщает СБУ.

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СБУ собрала доказательную базу еще на одну российскую пропагандистку. Виктория Кохановская публично отрицала агрессию РФ против Украины и провоцировала религиозную ненависть.

Фигурантка дела активно участвовала в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и начале апреля 2023 года.

"Тогда она "разгоняла" в соцсетях собственные видеостримы, в которых подстрекала людей сопротивляться законным действиям правоохранителей и оскорбляла религиозные чувства украинцев. Кроме того, на собственной странице в Facebook фигурантка отрицала факты российской вооруженной агрессии и называла войну в Украине" Также она преподавала в соцсети собственные псевдопрогнозы о "неотвратимости" захвата всей территории нашего государства и пыталась дискредитировать украинских защитников", — говорят следователи СБУ.

Россия пользовалась такими действиями

Такой контент россияне использовали в своих интересах на пропагандистских телеканалах.

Россияне представляли искаженную информацию как позицию рядовых граждан Украины.

Наказание пропагандистке

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины выражено в представлении ее как внутреннего гражданского конфликта).

Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигурантки и избрания ей меры пресечения.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали, что на Киевщине СБУ задержала коллаборанта , пытавшегося проникнуть в десантные подразделения Вооруженных сил Украины. Целью был сбор разведданных для России.