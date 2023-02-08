Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту arrow

Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту

8 лютого 2023 17:30
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Пропагандистські нарративи та медіа в Маріуполі - аналіз брехні
У Маріуполі росіяни створили пропагандистський телеканал
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Пропаганда на окупованих територіях — звична для росіян справа. Та якщо в Херсоні за вісім місяців тимчасової окупації ворожа армія встигла лише обклеїти місто білбордами про "будущее с россией", то на Донеччині створили пропагандистський телеканал "Маріуполь24". Як псевдожурналісти промивають мізки людям в окупації, розбиралося Новини.LIVE. 

Створений росіянами канал — пропаганда в сирому вигляді. Замість журналістів аматори з вулиці, які читають з листочка. Серед рубрик — "Народное мнение" голосом кремля. 

Читайте також:

Маріуполь — Жданов: перейменування міста 

Однією з перших тем, яку висвітлили на пропагандистському каналі, було перейменування Маріуполя на честь Жданова. Саме за часів "совка" місто було назване прізвищем радянського партійного діяча і росіянам кортить повернути цю назву. 

В рамках програми  "Народное мнение" псевдожурналістка провела опитування серед населення, аби дізнатися їхню думку щодо назви міста. Хоча насправді важко собі уявити вільну думку народу, якому доводиться говорити на російське телебачення в умовах окупації. 

Серед відповідей — жодної на підтримку сучасної назви. Але серед опитуваних лише люди старшого віку, які свого часу народилися в Жданові і це викликає у них спогади з дитинства. Думка молоді, якій невідомі часи "совка", не враховувалася взагалі. 

Тема дня — відбудова 

Медичні заклади в Маріуполі під час бойових дій були зруйновані, серед них і третя міська лікарня. Фотографії розбитого закладу легко можна знайти в гугл і побачити  — від стін не залишилося живого місця. Та тема дня на телебаченні росіян  — відбудова. Проте вже кілька кадрів доводять, що сюжет — постановка.

Ніхто не показує загальних планів, щоб переконатися у тому, що це дійсно та сама лікарня. Ба більше, ведуча звітує про відбудоване приміщення на фоні триповерхової будівлі, а далі показують п’ятиповерхівку. 

В коридорах — ні медиків, ні пацієнтів. Лише коментар новоспеченої головної лікарки, яка не втомлюється хвалити росіян. Та коли доводиться називати прізвища компанії з Санкт-Петербурга, жінку в кадрі не показують, бо, найімовірніше, читає про своїх "рятівників" з листочка. 

Дід-гуморист у світі спорту

Найекзотичнішою програмою пропагандистського телеканалу виявився "Мир спорта", конкурс на ведучого якої виграв пенсіонер-гуморист. У першому випуску глядачам росіяни відкривали свою правду про спорт: "Сегодня мы расскажем, как во второй половине сороковых годов в советском союзе зародился и начал развиваться так называемый канадский хоккей".

І доки псевдожурналісти годуватимуть людей історіями успіху радянських спортсменів, Україна боротиметься за те, щоб російських спортсменів не допустили до участі в Олімпійських іграх 2024 року. Бо світ має обирати правду, а це точно не те, що створює "Маріуполь24".

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

14:11 Польща готова передати Україні винищувачі, але є одна умова

14:06 Скільки російських генералів загинуло на війні в Україні: дані розвідки Японії

14:02 Українців попередили про різку зміну погоди: що відомо

14:00 В Одесі збудують три бювети: де та коли вони мають з’явитись

13:58 Голова Європарламенту зробила заяву щодо надання Україні літаків: деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:57 Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт

13:55 Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян

13:53 Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці

Новина з фото

13:43 Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі

13:31 Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі

Новина з відео

12:20 Зеленський виступає з промовою в Європарламенті: головні тези

Новина з відео

11:44 ​​​​​​​Спроба рф захопити усю територію Донбасу до кінця березня не обґрунтована у військовому сенсі, — Юсов

Новина з відео

11:15 У росії стався вибух у багатоповерхівці: є загиблі

Новина з відео

08:01 Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону

Новина з відео

23:51 Президент Зеленський прибув до Єлисейського палацу, — відео Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Увесь час тримав у руках свого папугу: у Туреччині з-під завалів дістали хлопчика, який пробув там 55 годин

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

19:00 Обшуки та затримання: чи вірять одесити, що корупцію в країні можливо побороти

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 9 лютого: Овнам — творчість, Левам — позитивні емоції

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

18:30 "Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

Ексклюзив

16:54 Важка справа: чи встигнуть танки на війну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Чемпіони зі стуку: росіяни пишуть доноси на українців, пацифістів та Третьяковську галерею

23:00 Другий день війни з природою: землетруси, шторм і зсуви ґрунту

Ексклюзив

18:00 Нерухомість для бізнесу в Ірпені: чи є сенс вкладати гроші

17:39 "Благодатний" вогонь: як пожежа на іранському заводі дронів вплине на повітряні атаки рф

Ексклюзив

17:00 Мільйони потерпілих та тисячі загиблих: чи загрожує Україні руйнівний землетрус, як у Туреччині

Актуальне по темі

None 9 Лютий 14:10

Польща готова передати Україні винищувачі, але є одна умова

None 9 Лютий 14:06

Скільки російських генералів загинуло на війні в Україні: дані розвідки Японії

None 9 Лютий 14:02

Українців попередили про різку зміну погоди: що відомо

None 9 Лютий 13:53

В Одесі збудують три бювети: де та коли вони мають з’явитись

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB