Пропагандистські нарративи та медіа в Маріуполі - аналіз брехні

У Маріуполі росіяни створили пропагандистський телеканал

Пропаганда на окупованих територіях — звична для росіян справа. Та якщо в Херсоні за вісім місяців тимчасової окупації ворожа армія встигла лише обклеїти місто білбордами про "будущее с россией", то на Донеччині створили пропагандистський телеканал "Маріуполь24". Як псевдожурналісти промивають мізки людям в окупації, розбиралося Новини.LIVE.

Створений росіянами канал — пропаганда в сирому вигляді. Замість журналістів аматори з вулиці, які читають з листочка. Серед рубрик — "Народное мнение" голосом кремля.

Маріуполь — Жданов: перейменування міста

Однією з перших тем, яку висвітлили на пропагандистському каналі, було перейменування Маріуполя на честь Жданова. Саме за часів "совка" місто було назване прізвищем радянського партійного діяча і росіянам кортить повернути цю назву.

В рамках програми "Народное мнение" псевдожурналістка провела опитування серед населення, аби дізнатися їхню думку щодо назви міста. Хоча насправді важко собі уявити вільну думку народу, якому доводиться говорити на російське телебачення в умовах окупації.

Серед відповідей — жодної на підтримку сучасної назви. Але серед опитуваних лише люди старшого віку, які свого часу народилися в Жданові і це викликає у них спогади з дитинства. Думка молоді, якій невідомі часи "совка", не враховувалася взагалі.

Тема дня — відбудова

Медичні заклади в Маріуполі під час бойових дій були зруйновані, серед них і третя міська лікарня. Фотографії розбитого закладу легко можна знайти в гугл і побачити — від стін не залишилося живого місця. Та тема дня на телебаченні росіян — відбудова. Проте вже кілька кадрів доводять, що сюжет — постановка.

Ніхто не показує загальних планів, щоб переконатися у тому, що це дійсно та сама лікарня. Ба більше, ведуча звітує про відбудоване приміщення на фоні триповерхової будівлі, а далі показують п’ятиповерхівку.

В коридорах — ні медиків, ні пацієнтів. Лише коментар новоспеченої головної лікарки, яка не втомлюється хвалити росіян. Та коли доводиться називати прізвища компанії з Санкт-Петербурга, жінку в кадрі не показують, бо, найімовірніше, читає про своїх "рятівників" з листочка.

Дід-гуморист у світі спорту

Найекзотичнішою програмою пропагандистського телеканалу виявився "Мир спорта", конкурс на ведучого якої виграв пенсіонер-гуморист. У першому випуску глядачам росіяни відкривали свою правду про спорт: "Сегодня мы расскажем, как во второй половине сороковых годов в советском союзе зародился и начал развиваться так называемый канадский хоккей".

І доки псевдожурналісти годуватимуть людей історіями успіху радянських спортсменів, Україна боротиметься за те, щоб російських спортсменів не допустили до участі в Олімпійських іграх 2024 року. Бо світ має обирати правду, а це точно не те, що створює "Маріуполь24".