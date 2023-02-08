Пропагандистські нарративи та медіа в Маріуполі - аналіз брехні

Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту
Пропаганда на окупованих територіях — звична для росіян справа. Та якщо в Херсоні за вісім місяців тимчасової окупації ворожа армія встигла лише обклеїти місто білбордами про "будущее с россией", то на Донеччині створили пропагандистський телеканал "Маріуполь24". Як псевдожурналісти промивають мізки людям в окупації, розбиралося Новини.LIVE.
Створений росіянами канал — пропаганда в сирому вигляді. Замість журналістів аматори з вулиці, які читають з листочка. Серед рубрик — "Народное мнение" голосом кремля.
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Маріуполь — Жданов: перейменування міста
Однією з перших тем, яку висвітлили на пропагандистському каналі, було перейменування Маріуполя на честь Жданова. Саме за часів "совка" місто було назване прізвищем радянського партійного діяча і росіянам кортить повернути цю назву.
В рамках програми "Народное мнение" псевдожурналістка провела опитування серед населення, аби дізнатися їхню думку щодо назви міста. Хоча насправді важко собі уявити вільну думку народу, якому доводиться говорити на російське телебачення в умовах окупації.
Серед відповідей — жодної на підтримку сучасної назви. Але серед опитуваних лише люди старшого віку, які свого часу народилися в Жданові і це викликає у них спогади з дитинства. Думка молоді, якій невідомі часи "совка", не враховувалася взагалі.
Тема дня — відбудова
Медичні заклади в Маріуполі під час бойових дій були зруйновані, серед них і третя міська лікарня. Фотографії розбитого закладу легко можна знайти в гугл і побачити — від стін не залишилося живого місця. Та тема дня на телебаченні росіян — відбудова. Проте вже кілька кадрів доводять, що сюжет — постановка.
Ніхто не показує загальних планів, щоб переконатися у тому, що це дійсно та сама лікарня. Ба більше, ведуча звітує про відбудоване приміщення на фоні триповерхової будівлі, а далі показують п’ятиповерхівку.
В коридорах — ні медиків, ні пацієнтів. Лише коментар новоспеченої головної лікарки, яка не втомлюється хвалити росіян. Та коли доводиться називати прізвища компанії з Санкт-Петербурга, жінку в кадрі не показують, бо, найімовірніше, читає про своїх "рятівників" з листочка.
Дід-гуморист у світі спорту
Найекзотичнішою програмою пропагандистського телеканалу виявився "Мир спорта", конкурс на ведучого якої виграв пенсіонер-гуморист. У першому випуску глядачам росіяни відкривали свою правду про спорт: "Сегодня мы расскажем, как во второй половине сороковых годов в советском союзе зародился и начал развиваться так называемый канадский хоккей".
І доки псевдожурналісти годуватимуть людей історіями успіху радянських спортсменів, Україна боротиметься за те, щоб російських спортсменів не допустили до участі в Олімпійських іграх 2024 року. Бо світ має обирати правду, а це точно не те, що створює "Маріуполь24".