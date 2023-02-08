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Псевдожурналисты возвращают "совок" в Мариуполь: обзор пропагандистского контента

8 февраля 2023 17:30
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Пропагандистские нарративы и медиа в Мариуполе - анализ лжи
В Мариуполе россияне создали пропагандистский телеканал
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Пропаганда на оккупированных территориях — привычное для россиян дело. Но если в Херсоне за восемь месяцев временной оккупации вражеская армия успела лишь оклеить город билбордами о будущем с россией, то в Донецкой области создали пропагандистский телеканал "Мариуполь24". Как псевдожурналисты промывают мозги людям в оккупации, разбиралось Новини.LIVE.

Созданный россиянами канал — пропаганда в сыром виде. Вместо журналистов любители с улицы читают с листочка. Среди рубрик — "Народное мнение" голосом кремля.

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Мариуполь — Жданов: переименование города

Одной из первых тем, которую осветили на пропагандистском канале, было переименование Мариуполя в честь Жданова. Именно во времена "совка" город был назван фамилией советского партийного деятеля и россиянам не терпится вернуть это название.

В рамках программы "Народное мнение" псевдожурналистка провела опрос среди населения, чтобы узнать их мнение относительно названия города. Хотя на самом деле трудно представить свободное мнение народа, которому приходится говорить на российское телевидение в условиях оккупации.

Среди ответов — ни одного в поддержку современного названия. Но среди опрашиваемых только люди постарше, которые в свое время родились в Жданове и это вызывает у них воспоминания с детства. Мнение молодежи, которой неизвестны времена "совка", не учитывалось вообще.

Тема дня — восстановление

Медицинские учреждения в Мариуполе во время боевых действий были разрушены, в том числе и третья городская больница. Фотографии разбитого заведения легко можно найти в гугл и увидеть — от стен не осталось живого места. Тема дня на телевидении россиян — восстановление. Однако уже несколько кадров доказывают, что сюжет — постановка.

Никто не показывает общих планов, чтобы убедиться в том, что это действительно та же больница. Более того, ведущая отчитывается об отстроенном помещении на фоне трехэтажного здания, а дальше показывают пятиэтажку.

В коридорах — ни медиков, ни пациентов. Только комментарий новоиспеченного главного врача, которая не устает хвалить россиян. Но когда приходится называть фамилии компании из Санкт-Петербурга, женщину в кадре не показывают, потому что, скорее всего, читает о своих "спасителях" с листочка.

Дед-юморист в мире спорта

Самой экзотической программой пропагандистского телеканала оказался "Мир спорта", конкурс на ведущего которого выиграл пенсионер-юморист. В первом выпуске зрителям россияне открывали свою правду о спорте: "Сегодня мы расскажем, как во второй половине сороковых годов в советском союзе зародился и начал развиваться так называемый канадский хоккей".

И пока псевдожурналисты будут кормить людей историями успеха советских спортсменов, Украина будет бороться за то, чтобы российские спортсмены не были допущены к участию в Олимпийских играх 2024 года. Ибо мир должен выбирать правду, а это точно не то, что создает "Мариуполь24".

 

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