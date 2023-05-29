Путін підписав указ про примусову депортацію людей з окупованих територій

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін дозволив примусове вивезення людей з ТОТ і проведення там "виборів". Путін видав відповідний указ.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

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Путін вніс зміни до закону "Про воєнний стан". Тепер росіяни отримали законну можливість депортації людей з тимчасово окупованих територій. Також стало дозволено проведення там "виборів".

Про це йдеться в указі, який опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ. Затверджені Путіним зміни дозволяють "примусове та контрольоване переміщення громадян з території, де запроваджено воєнний стан, на території, на яких воєнний стан не запроваджено".

"Також на вказаних територіях можливе проведення референдумів і виборів до органів державної влади, а також органів місцевого самоврядування "за результатами консультацій з федеральним органом виконавчої влади, який здійснює функції щодо вироблення та реалізації державної політики, нормативно-правового регулювання в галузі оборони, та федеральним органом виконавчої влади"", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що, сьогодні, у понеділок, 29 травня, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який дозволяє голосування з окупованих територій України. Дозволять голосувати навіть жителям без російських паспортів.

Додамо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що проросійська влада вже готується до виборів на окупованих територіях. Вони хочуть їх провести восени 2023 року.

Також ми писали, що Державна дума Росії намагається змінити законодавство для того, аби провести на окупованих територіях України восени 2023 року вибори. Зараз це неможливо через запроваджений у цих регіонах воєнний стан.