Путин подписал указ о принудительной депортации людей с оккупированных территорий

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Президент России Владимир Путин разрешил принудительный вывоз людей из ВТО и проведение там "выборов". Путин издал соответствующий указ.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

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Путин внес изменения в закон "О военном положении". Теперь россияне получили законную возможность депортации людей с временно оккупированных территорий. Также стало разрешено проведение там "выборов".

Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации РФ. Утвержденные Путиным изменения позволяют "принудительное и контролируемое перемещение граждан с территории, где введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено".

"Также на указанных территориях возможно проведение референдумов и выборов в органы государственной власти, а также органы местного самоуправления" по результатам консультаций с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, и федеральным органом исполнительной власти"", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня, в понедельник, 29 мая, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, разрешающий голосование с оккупированных территорий Украины. Разрешат голосовать даже жителям без российских паспортов.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что пророссийские власти уже готовятся к выборам на оккупированных территориях. Они хотят провести их осенью 2023 года.

Также мы писали, что Государственная дума России пытается изменить законодательство для того, чтобы провести на оккупированных территориях Украины осенью 2023 выборы. Сейчас это невозможно из-за введенного в этих регионах военного положения.