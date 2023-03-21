Рада ухвалила закон, який забороняє географічні назви, повʼязані з росією

Закон забороняє виготовлення і пропаганду відповідної символіки

У вівторок, 21 березня, Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про географічні назви про деколонізацію топонімів". Документ у цілому підтримали 248 депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Що відомо

Закон передбачає заборону на присвоєння географічним об'єктам назви, що звеличують, увічнюють, пропагують чи символізують державу-окупанта або її пам'ятки, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, його діячів, які чинили військову агресію проти України та інших суверенних країн.

Забороняється також присвоювати географічним обʼєктам, юридичним особам та обʼєктам права власності назв, котрі уславлюють імперську політику росії, саму рф чи її діячів. Мета закону — повернути Україні назви, які висвітлюють власну історію, а не оспівують радянську чи російську.

"Україні потрібна своя історія, свої цінності, а не вигадані в москві чи десь в уральських бункерах! Тому слідом за декомунізацією має відбутися деімперіалізація чи деколонізація та повне відновлення української історичнонаціональної топоніміки, спотвореної до невпізнанності та стертої з нашої мапи колишнім тоталітарним режимом", — ідеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, 23 листопада на сторінці електронних петицій на сайті Президента була зареєстрована пропозиція офіційно перейменувати назву "росія" на "московія".

Петиція зібрала необхідні для розгляду Президентом 25 тисяч підписів, тому Володимир Зеленський був змушений її розглянути і дати відповідь.

Президент наголосив, що така пропозиція має певні міжнародно-правові аспекти, на які необхідно зважати.