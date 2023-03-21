Рада приняла закон, запрещающий географические названия, связанные с россией

Закон запрещает изготовление и пропаганду соответствующей символики

Во вторник, 21 марта, Верховная Рада приняла изменения в закон "О географических названиях о деколонизации топонимов". Документ в общей сложности поддержали 248 депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Что известно

Закон предусматривает запрет на присвоение географическим объектам возвеличивающих, увековечивающих, пропагандирующих или символизирующих государство-оккупанта или его памятников, памятных, исторических и культурных мест, городов, дат, событий, его деятелей, совершающих военную агрессию против Украины и других суверенных стран.

Запрещается также присваивать географическим объектам, юридическим лицам и объектам права собственности названий, прославляющих имперскую политику россии, саму рф или ее деятелей. Цель закона — вернуть Украине названия, освещающие собственную историю, а не воспевающие советскую или русскую.

"Украине нужна своя история, свои ценности, а не вымышленные в москве или где-то в уральских бункерах! Поэтому вслед за декоммунизацией должна произойти деимпериализация или деколонизация и полное восстановление украинской историко-национальной топонимики, искаженной до неузнаваемости и стертой с нашей карты бывшим", — говорится в пояснительной записке.

Напомним, 23 ноября на странице электронных петиций на сайте Президента было зарегистрировано предложение официально переименовать название "россия" на "московия".

Петиция собрала необходимые для рассмотрения Президентом 25 тысяч подписей, поэтому Владимир Зеленский вынужден был ее рассмотреть и дать ответ.

Президент подчеркнул, что такое предложение имеет определенные международно-правовые аспекты, которые необходимо учитывать.