Рада приняла закон, запрещающий географические названия, связанные с россией
Во вторник, 21 марта, Верховная Рада приняла изменения в закон "О географических названиях о деколонизации топонимов". Документ в общей сложности поддержали 248 депутатов.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
-
Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов
-
Тайны Балтийского моря: кто стоит за подрывом "Северных Потоков" — мнение эксперта
-
Федоров назвал ключевые задачи, которые планирует выполнить на своем посту
-
Макс Барских показал, как о нем заботится мама и чем его балует
-
В Генштабе ВСУ рассказали, как усовершенствуются украинские ракетные войска и артиллерия
-
Е-рецепты: новая система выписки и отпуска лекарственных средств в Одессе
-
ПриватБанк обещает украинцам денежную помощь: кто и как может получить 2,2 тысячи гривен
-
В Калифорнии заметили таинственные огни в небе: видео облетело соцсети
-
Правительство уволило двух заместителей председателя Фонда госимущества
-
Три знака зодиака будут летать на крыльях счастья на этой неделе: кто они
Что известно
Закон предусматривает запрет на присвоение географическим объектам возвеличивающих, увековечивающих, пропагандирующих или символизирующих государство-оккупанта или его памятников, памятных, исторических и культурных мест, городов, дат, событий, его деятелей, совершающих военную агрессию против Украины и других суверенных стран.
Запрещается также присваивать географическим объектам, юридическим лицам и объектам права собственности названий, прославляющих имперскую политику россии, саму рф или ее деятелей. Цель закона — вернуть Украине названия, освещающие собственную историю, а не воспевающие советскую или русскую.
"Украине нужна своя история, свои ценности, а не вымышленные в москве или где-то в уральских бункерах! Поэтому вслед за декоммунизацией должна произойти деимпериализация или деколонизация и полное восстановление украинской историко-национальной топонимики, искаженной до неузнаваемости и стертой с нашей карты бывшим", — говорится в пояснительной записке.
Напомним, 23 ноября на странице электронных петиций на сайте Президента было зарегистрировано предложение официально переименовать название "россия" на "московия".
Петиция собрала необходимые для рассмотрения Президентом 25 тысяч подписей, поэтому Владимир Зеленский вынужден был ее рассмотреть и дать ответ.
Президент подчеркнул, что такое предложение имеет определенные международно-правовые аспекты, которые необходимо учитывать.