Реакція на заяви відомого стендап коміка: Кабмін перегляне умови виїзду чоловіків за кордон

Комік Андрій Щегель

Відповідно до законодавства під час воєнного стану та мобілізації чоловіки, громадяни України призовного віку, не можуть виїжджати з країни без дозволу. Однак існує категорія людей, включаючи діячів культури та інформації, яким може бути надано дозвіл на виїзд за кордон з метою захисту та популяризації інтересів України на міжнародній арені, за умови обов'язкового повернення до країни.

Про це повідомляє пресслужба Мінкульту.

Мінкульт посилить правила

Міністерство культури та інформації України підтримує виїзд художників, творців, артистів, музикантів, журналістів та інших людей, які готові виступати на захист держави, але такі порушення, як у випадку з Андрієм Щегелем, ускладнюють ситуацію для тих, хто справді захищає Україну на культурному фронті.

Андрій Щегель порушив правила виїзду за кордон, попри те, що йому надали тимчасовий дозвіл. Його дії неприпустимі в умовах воєнного стану, коли більшість чоловіків готові залишитися в країні та захищати її.

З метою запобігання подібним ситуаціям Міністерство культури та інформації України у співпраці з правоохоронними органами посилюватиме відповідальність за порушення правил виїзду та повернення в Україну чоловіків призовного віку. Також підготовлено жорсткіший порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон для цієї категорії людей.

Конкретну ситуацію з Андрієм Щегелем буде взято під контроль правоохоронних органів.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни багато українських знаменитостей виїжджають за кордон, щоб брати участь у благодійних заходах. Цією можливістю скористався і стендап-комік, учасник подкасту Srakadupa Андрій Щегель. Щоправда, повертатися на Батьківщину він не став. Залишився у Туреччині.

"Я виходжу з того, що це вибір хлопців — гинути. Я щиро співчуваю кожному, хто змушений зараз захищати Україну, тому що він її любить і щиро співчуваю Україні, що вона переживає найжахливішу трагедію у своїй історії", — заявив Щегель.

Ці слова обурили численних шанувальників коміка, а також тисячі українців, котрі навіть не чули ніколи про нього.