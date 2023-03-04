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Реакція на заяви відомого стендап коміка: Кабмін перегляне умови виїзду чоловіків за кордон

4 березня 2023 19:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Комік Андрій Щегель
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Відповідно до законодавства під час воєнного стану та мобілізації чоловіки, громадяни України призовного віку, не можуть виїжджати з країни без дозволу. Однак існує категорія людей, включаючи діячів культури та інформації, яким може бути надано дозвіл на виїзд за кордон з метою захисту та популяризації інтересів України на міжнародній арені, за умови обов'язкового повернення до країни.

Про це повідомляє пресслужба Мінкульту.

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Міністерство культури та інформації України підтримує виїзд художників, творців, артистів, музикантів, журналістів та інших людей, які готові виступати на захист держави, але такі порушення, як у випадку з Андрієм Щегелем, ускладнюють ситуацію для тих, хто справді захищає Україну на культурному фронті.

Андрій Щегель порушив правила виїзду за кордон, попри те, що йому надали тимчасовий дозвіл. Його дії неприпустимі в умовах воєнного стану, коли більшість чоловіків готові залишитися в країні та захищати її.

З метою запобігання подібним ситуаціям Міністерство культури та інформації України у співпраці з правоохоронними органами посилюватиме відповідальність за порушення правил виїзду та повернення в Україну чоловіків призовного віку. Також підготовлено жорсткіший порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон для цієї категорії людей.

Конкретну ситуацію з Андрієм Щегелем буде взято під контроль правоохоронних органів.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни багато українських знаменитостей виїжджають за кордон, щоб брати участь у благодійних заходах. Цією можливістю скористався і стендап-комік, учасник подкасту Srakadupa Андрій Щегель. Щоправда, повертатися на Батьківщину він не став. Залишився у Туреччині.

"Я виходжу з того, що це вибір хлопців — гинути. Я щиро співчуваю кожному, хто змушений зараз захищати Україну, тому що він її любить і щиро співчуваю Україні, що вона переживає найжахливішу трагедію у своїй історії", — заявив Щегель.

Ці слова обурили численних шанувальників коміка, а також тисячі українців, котрі навіть не чули ніколи про нього.

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