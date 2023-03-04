Реакция на заявления известного стендапа комика: Кабмин пересмотрит условия выезда мужчин за границу

Комик Андрей Щегель

В соответствии с законодательством во время военного положения и мобилизации мужчины, граждане Украины призывного возраста, не могут выезжать из страны без разрешения. Однако, существует категория людей, включая деятелей культуры и информации, которым может быть предоставлено разрешение на выезд за границу с целью защиты и популяризации интересов Украины на международной арене, при условии обязательного возвращения в страну.

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

Минкульт ужесточит правила

Министерство культуры и информации Украины поддерживает выезд художников, создателей, артистов, музыкантов, журналистов и других людей, которые готовы выступать в защиту государства, но подобные нарушения, как в случае с Андреем Щегелем, усложняют ситуацию для тех, кто действительно защищает Украину на культурном фронте.

Андрей Щегель нарушил правила выезда за границу, несмотря на то, что ему было предоставлено временное разрешение. Его действия недопустимы в условиях военного положения, когда большинство мужчин готовы остаться в стране и защищать ее.

В целях предотвращения подобных ситуаций Министерство культуры и информации Украины в сотрудничестве с правоохранительными органами будет ужесточать ответственность за нарушение правил выезда и возвращения в Украину мужчин призывного возраста. Также подготовлен более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу для этой категории людей.

Конкретная ситуация с Андреем Щегелем будет взята под контроль правоохранительных органов.

Напомним, что с начала полномасштабной войны многие украинские знаменитости выезжают за границу, чтобы участвовать в благотворительных мероприятиях. Этой возможностью воспользовался и стендап-комик, участник подкаста Srakadupa Андрей Щегель. Правда, возвращаться на Родину он не стал. Остался в Турции.

"Я исхожу из того, что это выбор парней — гибнуть. Я искренне сочувствую каждому, кто вынужден сейчас защищать Украину, потому что он ее любит и искренне сочувствую Украине, что она переживает самую ужасную трагедию в своей истории", — заявил Щегель.

Эти слова возмутили многочисленных поклонников комика, а также тысячи украинцев, которые даже не слышали никогда о нем.