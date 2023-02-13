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Реєстр волонтерів: що це таке і як потрапити

13 лютого 2023 19:23
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Реєстр волонтерів — українцям пояснили, що це таке і як правильно зареєструватись
Якщо ви збираєте кошти на допомогу, потрібно зареєструватися, аби не мати проблем
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Так званий Реєстр волонтерів існує в Україні ще з 2014 року.  Нові виклики та трагічні обставини породили потужний рух громадян, які хотіли допомагати. Й зараз українські волонтери збирають величезні суми для допомоги армії або жителям країни, що постраждали від війни. 

Що таке реєстр волонтерів, як це працює, кому варто зареєструватися і що для цього необхідно? На всі ці питання відповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. 

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Реєстр волонтерів — що це таке

Реєстр волонтерів — це база даних волонтерів, які допомагають військовослужбовцям та жителям країни, що постраждали від війни з 2014 року. Реєстр веде Державна податкова служба.

Для чого Реєстр та що він дає 

Згідно з Податковим кодексом суми коштів, які збирає волонтер, не будуть включатися до його щорічного оподаткованого доходу.

Важливо, щоб кошти, які ви отримуєте, були зібраними на спеціальний рахунок або карту, а також, щоб витрати на благодійність (чеки, накладні, фотозвіти) були документально підтвердженими.

Де подати заявку

Запит можна зробити у податковій за місцем реєстрації або особисто чи поштовим відправленням. Як розповідають волонтери, які вже пройшли шлях реєстрації, найкраще особисто прийти до податкової й на місці вирішити питання. 

Як потрапити у Реєстр волонтерів

Які документи необхідні для реєстрації 

Візьміть із собою копії усіх документів. Вам знадобиться: 

  • довідка з банку (якщо він у вас один) або ж банків (якщо ви користуєтеся декількома). Форма довідки 4-РВ. До прикладу, у ПриватБанку ця форма є просто у додатку, а Монобанк робить її максимально швидко – потрібно лише звернутися до підтримки;
  • копії паспорта, витягу про місце реєстрації й ідентифікаційного коду;
  • заява за формою 1-РВ про включення до реєстру волонтерів. Її легко можна знайти у вільному доступі. Про всяк випадок краще брати з собою принаймні дві копії.

З цим пакетом документів ви можете сміливо рушати до податкової. Вже після того, як ви все заповнили та віддали, вас мають внести до реєстру буквально через добу.

Якщо виникли проблеми з реєстрацією, куди звертатися

На гарячу лінію у територіальному органі Державної податкової служби України. 

Як потрапити у Реєстр волонтерів

Що буде, якщо не зареєструватися у Реєстрі волонтерів

Реєстрація не є обов’язковою, основна її мета — вберегти волонтера від несправедливих обвинувачень і мінімізувати всі ризики в питаннях оподаткування. Якщо ви збираєте кошти на допомогу, потрібно зареєструватися, аби не мати проблем з податковою.

Пам’ятайте, необхідно зберігати документи, що стосуються вашої благодійності: чеки, накладні, фотозвіти.

Нагадаємо, українці опинилися у десятці рейтингу найщедріших націй світу у 2022 році. Рейтинг добра оприлюднила британська благодійна організація Charities Aid Foundation.

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