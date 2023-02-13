Реестр волонтеров — украинцам объяснили, что это такое и как правильно зарегистрироваться

Реестр волонтеров: что это такое и как попасть
Так называемый Реестр волонтеров существует в Украине еще с 2014 года. Новые вызовы и трагические обстоятельства породили мощное движение граждан, желающих помогать. И сейчас украинские волонтеры собирают огромные суммы для помощи армии или пострадавшим от войны жителям страны.
Что такое реестр волонтеров, как это работает, кому следует зарегистрироваться и что для этого необходимо? На все эти вопросы ответили в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий.
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Реестр волонтеров — что это такое
Реестр волонтеров — база данных волонтеров, которые помогают военнослужащим и жителям страны, пострадавшим от войны с 2014 года. Реестр ведется Государственной налоговой службой.
Зачем Реестр и что он дает
Согласно Налоговому кодексу, суммы средств, которые собирает волонтер, не будут включаться в его ежегодный налогооблагаемый доход.
Важно, чтобы получаемые средства были собраны на специальный счет или карту, а также, чтобы расходы на благотворительность (чеки, накладные, фотоотчеты) были документально подтверждены.
Где подать заявку
Запрос можно сделать в налоговой по месту регистрации или лично или почтовым отправлением. Как рассказывают волонтеры, которые уже прошли путь регистрации, лучше лично прийти в налоговую и на месте решить вопрос.
Какие документы необходимы для регистрации
Возьмите копии всех документов. Вам понадобится:
- справка из банка (если он у вас один) или же банков (если вы пользуетесь несколькими). Форма справки 4-РО. К примеру, в ПриватБанке эта форма просто в приложении, а Монобанк делает ее максимально быстро — нужно лишь обратиться к поддержке;
- копии паспорта, выписки о месте регистрации и идентификационного кода;
- заявление по форме 1-РО о включении в реестр волонтеров. Ее легко найти в свободном доступе. На всякий случай лучше брать с собой по крайней мере две копии.
С этим пакетом документов вы можете смело отправляться в налоговую. Уже после того, как вы все заполнили и отдали, вас должны внести в реестр буквально через сутки.
Если возникли проблемы с регистрацией, куда обращаться
На горячую линию в территориальном органе Государственной налоговой службы Украины.
Что будет, если не зарегистрироваться в Реестре волонтеров
Регистрация не обязательна, основная ее цель — уберечь волонтера от несправедливых обвинений и минимизировать все риски в вопросах налогообложения. Если вы собираете средства на пособие, нужно зарегистрироваться, чтобы не испытывать проблем с налоговой.
Помните, нужно хранить документы, касающиеся вашей благотворительности: чеки, накладные, фотоотчеты.
Напомним, украинцы оказались в десятке рейтинга самых щедрых наций мира в 2022 году. Рейтинг добра обнародовала британская благотворительная организация Charities Aid Foundation.