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Безпека вірян під час богослужінь: рекомендації рятувальників

14 квітня 2023 05:28
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Безпека вірян під час богослужінь: рекомендації рятувальників
Рятувальники дали поради церквам щодо безпеки під час богослужінь. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Під час Великодніх богослужінь церкви мають дбати про безпеку вірян. Ніхто не повинен  ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це під час брифінгу нагадав заступник директора департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Роман Рудак.

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Він озвучив необхідний перелік заходів, щоб запобігти виникненню надзвичайних ситуацій у Великдень.

Як убезпечитись під час богослужінь

  • Церкви мають бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння та засобами сповіщення.
  • Слід дотримуватись елементарних вимог під час встановлення свічок. Вони не мають розміщуватися ближче, ніж за метр до горючих основ. 
  • Персоналу варто звертати увагу на скупчення людей та запобігати переповненню культових споруд.
  •  Варто звернути увагу на шляхи евакуації, щоб вони не були захаращені негорючими предметами.

 

До забезпечення правопорядку під час Великодніх свят буде залучено близько 20 тисяч правоохоронців.

Нагадаємо, ворог не полишив своїх планів щодо атак проти України. Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що українська система протиповітряної оборони має дуже високий клас готовності. Українські військові завжди перебувають у готовності до можливих ракетних атак з боку Росії. 

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