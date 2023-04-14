Безопасность верующих во время богослужений: рекомендации спасателей

Спасатели дали советы церквям по безопасности во время богослужений. Фото: google.com

Во время Пасхальных богослужений церкви должны заботиться о безопасности верующих. Никто не должен игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом на брифинге напомнил заместитель директора департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Роман Рудак.

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Он озвучил необходимый перечень мер, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций в Пасху.

Как обезопаситься во время богослужений

Церквы должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения и средствами оповещения.

Следует соблюдать элементарные требования при установке свечей. Они не должны размещаться ближе, чем за метр до горючих оснований.

Персоналу следует обращать внимание на скопление людей.

Следует обратить внимание на пути эвакуации, чтобы они не были загромождены негорючими предметами.

К обеспечению правопорядка во время Пасхальных праздников будут привлечены около 20 тысяч правоохранителей.

Напомним, враг не оставил своих планов по атакам против Украины. Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что украинская система противовоздушной обороны имеет очень высокий класс готовности. Украинские военные всегда находятся в готовности к возможным ракетным атакам со стороны России.