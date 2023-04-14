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Безопасность верующих во время богослужений: рекомендации спасателей

14 апреля 2023 05:28
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Безопасность верующих во время богослужений: рекомендации спасателей
Спасатели дали советы церквям по безопасности во время богослужений. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Во время Пасхальных богослужений церкви должны заботиться о безопасности верующих. Никто не должен игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом на брифинге напомнил заместитель директора департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Роман Рудак.

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Он озвучил необходимый перечень мер, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций в Пасху.

Как обезопаситься во время богослужений

  • Церквы должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения и средствами оповещения.
  • Следует соблюдать элементарные требования при установке свечей. Они не должны размещаться ближе, чем за метр до горючих оснований.
  • Персоналу следует обращать внимание на скопление людей.
  • Следует обратить внимание на пути эвакуации, чтобы они не были загромождены негорючими предметами.

 

К обеспечению правопорядка во время Пасхальных праздников будут привлечены около 20 тысяч правоохранителей.

Напомним, враг не оставил своих планов по атакам против Украины. Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что украинская система противовоздушной обороны имеет очень высокий класс готовности. Украинские военные всегда находятся в готовности к возможным ракетным атакам со стороны России.

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