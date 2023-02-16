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День Симеона та Анни 16 лютого: які традиції свята та про що молять святих

16 лютого 2023 07:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
День Симеона та Анни — 16 лютого — історія, традиції та головні заборони свята
У народі свято 16 лютого називають Хранителі немовлят
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цей четвер, 16 лютого, православні віряни шанують пам'ять Симеона Богоприємця та Анни Пророчиці — святих, які зустріли Ісуса Христа в храмі Єрусалима на 40-й день від Його народження. У народі свято називають Хранителі немовлят.

Новини.LIVE розповідає історію свята, його традиції та головні заборони. 

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День Симеона та Анни 16 лютого — історія свята

За біблійною легендою, Симеон Богоприємець був одним з вчених тлумачів-перекладачів, яким єгипетський цар доручив зробити переклад Святого Письма з івриту на грецьку мову.

Коли Симеон перекладав книгу пророка Ісаї, він захотів у ній виправити фразу "Се Діва в утробі прийме і народить Сина". Святий Семен подумав, що замість слова "Діва" має бути "Дружина", і хотів виправити текст.

Проте в ту ж мить явився янгол Господній та сказав, що він не помре, доки не переконається в істинності пророцтва Ісаї.

Йшли роки, Семен старів, але не помирав. Коли йому минуло 360 років, Святий Дух сказав йому йти до Єрусалимського храму. Там Семен зустрів подружжя Йосипа і Марію з Ісусом на руках.

Святий Симеон визнав у немовляті Спасителя, про якого писали пророки. Старець взяв на руки Ісуса та пророкував його майбутню славу, після чого благословив Святе Сімейство. Ця подія сталася на Стрітення, яке символізує зустріч людства від імені старця Семена з Сином Божим.

У храмі також була присутня літня жінка Анна. Всі знали вдову зі знатного роду, яка не відходила від храму, постійно молилася та дотримувалася посту. Впродовж багатьох років Анна поширювала пророцтво про народження Сина Божого, вселяючи надію в серця людей.

Тож на їх честь було встановлене окреме свято — День Семена Богоприємця та Анни Пророчиці.

День Симеона та Анни 16 лютого — історія свята

Традиції Дня Симеона та Анни 

У цей день віряни традиційно відвідують храм. Святим заведено молитися та просити їх про здоров’я маленьких дітей. А у народі свято отримало назву Хранителі немовлят.

До сивого старця і праведної вдови звертали молитви батьки та просили про здоров'я та щасливу долю новонароджених.

Праведні Симеон та Анна зображенні на іконі Стрітення Господнього.

День Симеона та Анни 16 лютого

Також наші предки цього дня цього дня проводили "починки". Хазяїн оглядав та ремонтував весняний інвентар, кінну збрую, вози, упряжки. Вважали, що у свято сердитий домовик може мучити коня, тому йому залишали миску молока. Ще готувати солодощі, якими задобрювали домовиків.

 

У старовину спеціально для упокорення домового закликали навіть знахаря, який увечері різав у дворі півня і, випустивши кров на віник, обмітав всі кути в хаті та на дворі. Після цього можна було не боятися домовика. 

Традиції Дня Симеона та Анни

День Симеона та Анни — що не можна робити у свято

У цей день віряни дотримувалися таких заборон:

  • не можна сваритися та конфліктувати:
  • не можна з'ясовувати стосунки;
  • пліткувати; 
  • обмовляти когось;
  • злитися;
  • бажати зла;
  • займатися будь-якими справами, окрім тих, які роблять на благо інших людей;
  • пити алкоголь;
  • давати гроші у борг;
  • займатися рукоділлям;
  • носити чорні речі. 

День Симеона та Анни — що не можна робити у свято

Прикмети на Симеона та Анни

Наші предки у цей день вірили в такі цікаві прикмети: 

  • Горобці голосно цвірінькають — весна скоро прийде.
  • Якщо птахи літають низько, то до негоди.
  • Сніг падає лапатий — літо буде дощовим, а весна буде пізньою.
  • Слабкий потяг у печі — до потепління, сильний — до холодів.
  • Якщо у цей день тепло та сонячно, то літо буде спекотним. 
  • Якщо у лісі дуже шумно, то скоро прийде потепління.

Прикмети на Симеона та Анни

Молитва до Святого Симеона Богоприємця

 

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