День Симеона и Анны — 16 февраля — история, традиции и главные запреты праздника

День Симеона и Анны 16 февраля: какие традиции праздника и о чем молят святых
В этот четверг, 16 февраля, православные верующие чтят память Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы — святых, встретивших Иисуса Христа в храме Иерусалима на 40-й день от Его рождения. В народе праздник называют Хранители младенцев.
Новини.LIVE рассказывает историю праздника, его традиции и главные запреты.
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День Симеона и Анны 16 февраля — история праздника
По библейской легенде, Симеон Богоприемец был одним из ученых толкователей-переводчиков, которым египетский царь поручил сделать перевод Священного Писания с иврита на греческий язык.
Когда Симеон переводил книгу пророка Исаии, он захотел в ней исправить фразу "Се Дева во чреве примет и родит Сына". Святой Семен подумал, что вместо слова "Дева" должна быть "Жена", и хотел исправить текст.
Однако в тот же миг явился ангел Господень и сказал, что он не умрет, пока не убедится в истинности пророчества Исаии.
Шли годы, Семен старел, но не умирал. Когда ему исполнилось 360 лет, Святой Дух сказал ему идти в Иерусалимский храм. Там Семен встретил супругов Иосифа и Марию с Иисусом на руках.
Святой Симеон признал младенца Спасителя, о котором писали пророки. Старец взял на руки Иисуса и пророчествовал его будущую славу, после чего благословил Святое Семейство. Это событие произошло на Сретенье, которое символизирует встречу человечества от имени старца Семена с Сыном Божьим.
В храме также присутствовала пожилая женщина Анна. Все знали вдову из знатного рода, которая не отходила от храма, постоянно молилась и соблюдала пост. На протяжении многих лет Анна распространяла пророчество о рождении Сына Божия, внушая надежду в сердца людей.
Поэтому в их честь был установлен отдельный праздник — День Семена Богоприемца и Анны Пророчицы.
Традиции Дня Симеона и Анны
В этот день верующие традиционно посещают храм. Святым принято молиться и просить их о здоровье маленьких детей. А в народе праздник получил название Хранители младенцев.
К седому старцу и праведной вдове обращали молитвы родители и просили о здоровье и счастливой судьбе новорожденных.
Праведные Симеон и Анна на иконе Сретения Господня.
Также наши предки в этот день проводили "починки". Хозяин осматривал и ремонтировал весенний инвентарь, конные доспехи, телеги, упряжки. Считали, что в праздник сердитый домовой может мучить коня, поэтому ему оставляли миску молока. Еще готовить сладости, которыми удобряли домовых.
В старину специально для усмирения домового призвали даже знахаря, который вечером резал во дворе петуха и, выпустив кровь на веник, обметал все углы в доме и во дворе. После этого можно было не бояться домовой.
День Симеона и Анны — что нельзя делать в праздник
В этот день верующие соблюдали следующие запреты:
- нельзя ссориться и конфликтовать:
- нельзя выяснять отношения;
- сплетничать;
- оговаривать кого-то;
- злиться;
- желать зла;
- заниматься любыми делами, кроме тех, которые делают во благо других людей;
- пить алкоголь;
- давать деньги взаймы;
- заниматься рукоделием;
- носить черные вещи.
Приметы на Симеона и Анны
Наши предки в этот день верили в эти приметы.
- Воробьи громко чирикают — весна скоро придет.
- Если птицы летают низко, то к ненастью.
- Снег падает хлопья — лето будет дождливым, а весна будет поздней.
- Слабый поезд в печи — к потеплению, сильный — к холодам.
- Если в этот день теплый день, то лето будет хорошим.
- Если в лесу очень шумно, скоро придет потепление.
Молитва к святому Симеону Богоприемцу
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