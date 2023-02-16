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День Симеона и Анны 16 февраля: какие традиции праздника и о чем молят святых

16 февраля 2023 07:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
День Симеона и Анны — 16 февраля — история, традиции и главные запреты праздника
В народе праздник 16 февраля называют Хранители младенцев
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В этот четверг, 16 февраля, православные верующие чтят память Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы — святых, встретивших Иисуса Христа в храме Иерусалима на 40-й день от Его рождения. В народе праздник называют Хранители младенцев.

Новини.LIVE рассказывает историю праздника, его традиции и главные запреты.

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День Симеона и Анны 16 февраля — история праздника

По библейской легенде, Симеон Богоприемец был одним из ученых толкователей-переводчиков, которым египетский царь поручил сделать перевод Священного Писания с иврита на греческий язык.

Когда Симеон переводил книгу пророка Исаии, он захотел в ней исправить фразу "Се Дева во чреве примет и родит Сына". Святой Семен подумал, что вместо слова "Дева" должна быть "Жена", и хотел исправить текст.

Однако в тот же миг явился ангел Господень и сказал, что он не умрет, пока не убедится в истинности пророчества Исаии.

Шли годы, Семен старел, но не умирал. Когда ему исполнилось 360 лет, Святой Дух сказал ему идти в Иерусалимский храм. Там Семен встретил супругов Иосифа и Марию с Иисусом на руках.

Святой Симеон признал младенца Спасителя, о котором писали пророки. Старец взял на руки Иисуса и пророчествовал его будущую славу, после чего благословил Святое Семейство. Это событие произошло на Сретенье, которое символизирует встречу человечества от имени старца Семена с Сыном Божьим.

В храме также присутствовала пожилая женщина Анна. Все знали вдову из знатного рода, которая не отходила от храма, постоянно молилась и соблюдала пост. На протяжении многих лет Анна распространяла пророчество о рождении Сына Божия, внушая надежду в сердца людей.

Поэтому в их честь был установлен отдельный праздник — День Семена Богоприемца и Анны Пророчицы.

День Симеона и Анны 16 февраля — история праздника

Традиции Дня Симеона и Анны

В этот день верующие традиционно посещают храм. Святым принято молиться и просить их о здоровье маленьких детей. А в народе праздник получил название Хранители младенцев.

К седому старцу и праведной вдове обращали молитвы родители и просили о здоровье и счастливой судьбе новорожденных.

Праведные Симеон и Анна на иконе Сретения Господня.

День Симеона и Анны 16 февраля

Также наши предки в этот день проводили "починки". Хозяин осматривал и ремонтировал весенний инвентарь, конные доспехи, телеги, упряжки. Считали, что в праздник сердитый домовой может мучить коня, поэтому ему оставляли миску молока. Еще готовить сладости, которыми удобряли домовых.

В старину специально для усмирения домового призвали даже знахаря, который вечером резал во дворе петуха и, выпустив кровь на веник, обметал все углы в доме и во дворе. После этого можно было не бояться домовой.

Традиции Дня Симеона и Анны

День Симеона и Анны — что нельзя делать в праздник

В этот день верующие соблюдали следующие запреты:

  • нельзя ссориться и конфликтовать:
  • нельзя выяснять отношения;
  • сплетничать;
  • оговаривать кого-то;
  • злиться;
  • желать зла;
  • заниматься любыми делами, кроме тех, которые делают во благо других людей;
  • пить алкоголь;
  • давать деньги взаймы;
  • заниматься рукоделием;
  • носить черные вещи.

День Симеона и Анны - что нельзя делать в праздник

Приметы на Симеона и Анны

Наши предки в этот день верили в эти приметы.

  • Воробьи громко чирикают — весна скоро придет.
  • Если птицы летают низко, то к ненастью.
  • Снег падает хлопья — лето будет дождливым, а весна будет поздней.
  • Слабый поезд в печи — к потеплению, сильный — к холодам.
  • Если в этот день теплый день, то лето будет хорошим.
  • Если в лесу очень шумно, скоро придет потепление.

Приметы на Симеона и Анны

Молитва к святому Симеону Богоприемцу 

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