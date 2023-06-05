День Святого Духа — 5 червня — традиції та найтепліші привітання до свята

День Святого Духа. Фото: google.com

В понеділок, 5 червня, українці відзначають День Святого Духа — одне з великих церковних свят. Цим днем завершуються Зелені святки та святкування Трійці.

Розповідаємо про традиції та заборони свята. А також ділимося теплими привітаннями.

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Традиції в Духів День

Багато традицій Духового дня пов'язані з язичництвом. Наші предки цього дня святкували іменинами Землі, трав і зелені.

З Дня Святого Духа починався Русальний тиждень, цього дня намагалися вшанувати всіх духів води, лугів і лісу. За повір'ями, русалками ставали ті, хто пішов із життя передчасно, не ставши дорослим. У цей час прийнято було всіляко задобрювати русалок, щоб вони не заподіяли шкоди.

У Духів День з повагою ставилися до дерев, джерел, освячували воду в колодязях, а землю намагалися нагодувати, влаштовуючи пікніки в полі.

Також, в цей день рекомендується збирати цілющі трави. Згідно з повір’ями, вони наповнені в Духів день особливою силою і здатні також вилікувати. Трави освячували в церкві та зберігали цілий рік.

Щоб уберегти себе, свою сім'ю і дім від злих сил, несуть до церкви освячену березову гілочку, яка буде найсильнішим оберегом протягом року.

Духів День. Фото: google.com

Ворожіння у Духів день

Дівчата у свято традиційно влаштовували ворожіння з вінками. Вінки плели, вирушали з ними до найближчої водойми та кидали у воду.

Звертали увагу на наступне:

якщо вінок потонув — до прикростей і хвороб;

якщо залишався на поверхні — на щастя й швидке заміжжя;

якщо пристав до берега, то в цьому році буде заміжжя;

якщо вінок поплив далеко, то дівчина скоро зустріне міцне і довге кохання.

Також дівчата намагалися дізнатися за допомогою ворожінь про те, з якого боку їй чекати коханого. Для цього вони кружляли в цього дня, хто в яку сторону впаде, звідти й чекати свою долю. Або ж розкидали уламки старого плуга — в яку сторону впаде, з тої й чекати їй коханого.

Духів день. Фото:freepik

Що не можна в День Святого Духа

Вважається, що в цей день земля вагітна новим урожаєм, тому категорично заборонено працювати на землі, щоб випадково не пошкодити майбутній урожай.

Віряни дотримуються таких заборон:

не можна прати;

шити;

прибирати;

дивитися на відображення у воді (вірили, що так можна втратити справжню любов);

відмовляти в гостинності (інакше цілий рік не буде грошей);

копати землю, саджати рослини, полоти грядки, виконувати будь-які роботи, що порушують цілісність земного покриву;

лихословити;

сваритися;

обмовляти когось;

казати погане про мертвих;

вживати алкоголь.

День Святого Духа. Фото: hram-andrey.com.ua

День Святого Духа: привітання

З Днем Святого Духа! Кажуть, що вся нечисть, що на землі є, цього дня спопеляється Святим Духом, що сходить на землю. Це означає, що створене зло можна перемогти, хоч би якими силами воно було покликане. Нехай Духів День принесе очищення, мир та благодать.

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Сьогодні відзначається світле церковне свято — Духів День. Святий дух літає над землею, даруючи життя і наділяючи серця людей любов'ю, вірою та добром. Нехай цей день буде відзначений радістю та світлими помислами, все живе наповнюється силами та потужністю родючості. Славимо землю-іменинницю!

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У Духів день щиро вітаю і від щирого серця хочу побажати світла та тепла в домі, радості та щастя в душі, милості та любові в серці, добрих людей та удачі на шляху. Нехай праведними будуть думки та діяння, нехай небеса подарують благодать, міцну віру та незгасну надію.

***

У Духів день бажаю миру, доброти, світлих надій та благодаті у житті. Нехай голова думає тільки про хороше, нехай серце велить чинити чесно та благородно. Бажаю не оступатися, берегти себе та близьких, сіяти у світі квіти щедрості та милосердя.

***

Дуже багато щастя і достатку!

Нехай від бід Господь вас береже,

Щоб було все завжди в порядку!

Нехай подарує кожна хвилина

Всім благословення з небес!

Нехай душа весь час вірить в диво,

Адже так нудно жити нам без чудес!

***

У Духів день щиро вітаю і від щирого серця хочу побажати світла і тепла в домі, радості та щастя в душі, ласки та любові в серці, добрих людей і удачі на дорозі. Нехай праведними будуть думки та діяння, нехай небеса дарують благодать, міцну віру і незмінну надію.

***

У Духів день від чистого серця бажаю, щоб березові гілочки прогнали з дому всі печалі та негоди, щоб аромат цілющих трав наповнив душу щастям і надією, щоб сира земелька радувала щедрими врожаями, а близькі люди дарували яскраве світло любові.

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У Духів день нехай душа відчує небувале щастя, тепло і ніжність. Бажаю нескінченної й найщирішої любові, щоб небо оберігало, а удача ніколи не відвернулася. Бажаю відмінної погоди та найдобріших слів.

Листівки на День Святого Духа українською

Привітання на День Святого Духа. Фото: ТСН.ua

Привітання на День Святого Духа. Фото: ТСН.ua

Привітання на День Святого Духа. Фото: ТСН.ua

З Днем Святого Духа — відеопривітання