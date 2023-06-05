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День Святого Духа 2023: традиции, запреты и душевные поздравления

5 июня 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
День Святого Духа — 5 июня — традиции и самые теплые поздравления к празднику
День Святого Духа. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В понедельник, 5 июня, украинцы отмечают День Святого Духа — один из великих церковных праздников. Этим днем завершаются Зеленые праздники и празднование Троицы.

Рассказываем о традициях и запретах праздника. А также делимся теплыми поздравлениями.

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Традиции в Духове День

Многие традиции Духового дня связаны с язычеством. Наши предки в этот день праздновали именины Земли, трав и зелени.

Со Дня Святого Духа начиналась Русальная неделя, в этот день пытались почтить всех духов воды, лугов и леса. По поверьям, русалками становились ушедшие из жизни преждевременно, не став взрослым. В это время принято было всячески удобрять русалок, чтобы они не причинили вреда.

В Духов День с уважением относились к деревьям, источникам, освящали воду в колодцах, а землю пытались накормить, устраивая пикники в поле.

Также в этот день рекомендуется собирать целебные травы. Согласно поверьям, они наполнены в Духов день особой силой и способны также вылечить. Травы освящали в церкви и хранили круглый год.

Чтобы уберечь себя, свою семью и дом от злых сил, несут в церковь освященную березовую веточку, которая будет сильнейшим оберегом в течение года.

 

Традиции в Духове День
День Духа. Фото: google.com

Гадание в Духов день

Девушки в праздник традиционно устраивали гадания с венками. Венки плели, отправлялись с ними в ближайший водоем и бросали в воду.

Обращали внимание на следующее:

  • если венок утонул — до огорчений и болезней;
  • если оставался на поверхности — к счастью и быстрому замужеству;
  • если пристал к берегу, то в этом году будет замужество;
  • если венок уплыл далеко, то девушка скоро встретит крепкую и долгую любовь.

Также девушки пытались узнать с помощью гаданий о том, с какой стороны ей ждать любимого. Для этого они кружили в этот день, кто в какую сторону упадет, оттуда и ждать свою судьбу. Или разбросали обломки старого плуга — в какую сторону упадет, с той и ждать ей любимого.

 

Гадание в Духов день
Духов день. Фото:freepik

Что нельзя в День Святого Духа

В этот день земля беременна новым урожаем, поэтому категорически запрещено работать на земле, чтобы случайно не повредить будущий урожай.

Верующие соблюдают следующие запреты:

  • нельзя стирать;
  • шить;
  • убирать;
  • смотреть на отражение в воде (верили, что так можно утратить настоящую любовь);
  • отказывать в гостеприимстве (иначе круглый год не будет денег);
  • копать землю, сажать растения, полоть грядки, выполнять любые работы, нарушающие целостность земного покрова;
  • злословить;
  • ссориться;
  • оговаривать кого-то;
  • говорить плохое о мертвых;
  • употреблять алкоголь.
Что нельзя в День Святого Духа
День Святого Духа. Фото: hram-andrey.com.ua

День Святого Духа: поздравления 

С Днем Святого Духа! Говорят, что вся нечистота, которая на земле есть, в этот день испепеляется Святым Духом, восходящим на землю. Это значит, что сотворенное зло можно победить, какими бы силами оно ни было призвано. Пусть День принесет День очищения, мир и благодать.

***

Сегодня отмечается светлый церковный праздник - День Духов. Святой дух летает над землей, даря жизнь и наделяя сердца людей любовью, верой и добром. Да будет этот день отмечен радостью и светлыми помыслами, все живое наполняется силами и мощью плодородия. Славим землю-именинницу!

***

В Духов день искренне поздравляю и от всего сердца хочу пожелать света и тепла в доме, радости и счастья в душе, милости и любви в сердце, добрых людей и удачи на пути. Пусть праведными будут мысли и деяния, пусть небеса подарят благодать, крепкую веру и неугасимую надежду.

***

В Духов день желаю мира, доброты, светлых надежд и благодати в жизни. Пусть голова думает только о хорошем, пусть сердце велит поступать честно и благородно. Желаю не оступаться, беречь себя и близких, сеять в мире цветы щедрости и милосердия.

***

Очень много счастья и изобилия!
Пусть от бед Господь хранит вас,
Чтобы все было в порядке!
Пусть подарит каждая минута
Всем благословение с небес!
Пусть душа все время верит в чудо,
Так ведь скучно жить нам без чудес!

***

В Духов день искренне поздравляю и от всего сердца хочу пожелать света и тепла в доме, радости и счастья в душе, ласки и любви в сердце, добрых людей и удачи на дороге. Пусть праведными будут мысли и деяния, пусть небеса дарят благодать, крепкую веру и неизменную надежду.

***

В Духов день от чистого сердца желаю, чтобы березовые веточки прогнали из дома все печали и непогоды, чтобы аромат целебных трав наполнил душу счастьем и надеждой, чтобы сырая земля радовала щедрыми урожаями, а близкие люди дарили яркий свет любви.

***

В Духов день пусть душа почувствует небывалое счастье, тепло и нежность. Желаю бесконечной и искренней любви, чтобы небо оберегало, а удача никогда не отвернулась. Желаю отличной погоды и хороших слов.

Открытки на День Святого Духа на украинском

Открытки на День Святого Духа
Приветствие на День Святого Духа. Фото: ТСН.ua
Духов день: приветствие
Приветствие на День Святого Духа. Фото: ТСН.ua
С Днем Святого Духа — открытки
Приветствие на День Святого Духа. Фото: ТСН.ua

С Днем Святого Духа — видеопоздравления

 

 

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