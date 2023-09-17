День Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії у 2023 році: нова дата, історія свята та традиції

Віра, Надія, Любов та їхня мати Софія

Кожного року у вересні християни в Україні вшановують пам'ять трьох святих сестер Віри, Надії та Любові та їхньої матері Софії. Сьогодні, 17 вересня, власниці цих чотирьох імен святкують іменини.

Новини.LIVE зібрали усе, що відомо про це свято.

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Раніше свято Віри, Надії та Любові та Софії відзначали 30 вересня. Але за сучасним новоюліанським календарем воно відзначається 17 вересня 2023 року.

Історія свята Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії

За біблійною легендою, вдова Софія жила в Римі за часів гоніння християн. Вона одна виховувала трьох доньок Віру, Надію та Любов, названих на честь християнських чеснот. А ім'я Софія означає "мудрість".

Імператор Адріан дізнався про християнську сім'ю та наказав жінці з'явитися до нього з доньками. Він наказав їм зректися віри та принести жертву язичницьким богам. Однак доньки Софії відмовилися це робити, тому їх відправили до в'язниці. Невдовзі за непокору їх стратили на очах матері.

На день смерті Вірі було 12 років, Надії — 10, Любові — 9. Софія поховала своїх доньок, а через три дні померла сама.

Віра, Надія, Любов і Софія були зараховані до святих.

Традиції і заборони

Сьогодні Віра, Надія і Любов вважається жіночим святом. Святій Софії моляться за здоров'я та благополуччя дітей, особливо дівчат. А трьом мученицям можна помолитися за мужність і міцну віру.

За давніми віруваннями, у цей день жінці треба поплакати зранку, і тоді вона буде щасливою. Також у цей день жінкам дозволено не працювати і забути про всі домашні клопоти. Та при цьому варто відвідати богослужіння або помолитися вдома.

Молоді дівчата в цей день влаштовують посиденьки та ворожіння. До святкового столу у цей день подають коровай і їдять його руками.

Також, за давньою традицією, у день Віри, Надії і Любові не прийнято вінчатися і навіть свататися. Люди вірили, що укладений у цей шлюб не буде міцним і щасливим.

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