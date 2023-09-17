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День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии: новая дата, история праздника и традиции

17 сентября 2023 08:03
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии в 2023 году: новая дата, история праздника и традиции
Вера, Надежда, Любовь и их мать София
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Каждый год в сентябре христиане в Украине чтят память трех святых сестер Веры, Надежды и Любови и их матери Софии. Сегодня, 17 сентября, владелицы этих четырех имен празднуют именины.

Новини.LIVE собрали все, что известно об этом празднике.

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Новая дата праздника

Ранее праздник Веры, Надежды и Любови и Софии был отмечен 30 сентября. Но по современному новомуюлианскому календарю он отмечается 17 сентября 2023 года.

История праздника Веры, Надежды, Любови и их матери Софии

По библейской легенде, вдова София жила в Риме во время гонения христиан. Она одна воспитывала трех дочерей Веру, Надежду и Любовь, названных в честь христианских добродетелей. А имя София означает "мудрость".

Император Адриан узнал о христианской семье и приказал женщине явиться к нему с дочерьми. Он приказал им отречься от веры и принести жертву языческим богам. Однако дочери Софии отказались это делать, поэтому их отправили в тюрьму. Вскоре за неповиновение их казнили на глазах матери.

На день смерти Вере было 12 лет, Надежде — 10, Любови — 9. София похоронила своих дочерей, а через три дня умерла сама.

Вера, Надежда, Любовь и София были причислены к святым.

Традиции и запреты

Сегодня Вера, Надежда и Любовь считается женским праздником. Святой Софии молятся о здоровье и благополучии детей, особенно девушек. А трем мученицам можно помолиться за мужество и крепкую веру.

По давним верованиям, в этот день женщине нужно поплакать с утра, и тогда она будет счастливой. Также в этот день женщинам разрешено не работать и забыть все домашние заботы. Но при этом следует посетить богослужение или помолиться дома.

Молодые девушки в этот день устраивают посиделки и гадания. На праздничный стол в этот день подают каравай и едят его руками.

Также, по давней традиции, в день Веры, Надежды и Любови не принято венчаться и даже свататься. Люди верили, что заключенный в этот брак не будет крепким и счастливым.

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