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"Я ще живий": Папа Римський відслужив месу у Вербну неділю після виходу з лікарні

2 квітня 2023 14:34
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Папа Римський Франциск
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На площі Святого Петра в Римі Папа Римський Франциск відслужив месу у Вербну неділю. Це відбулося через день після виходу з лікарні, де він лікувався від важкого бронхіту. 

Про це повідомляє Guardian.

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Подробиці

86-річний Франциск прибув на площу, на якій зібралося понад 30 тисяч людей, на борту папамобіля. Автомобіль зупинився біля стародавнього обеліска в центрі площі, щоб понтифік освятив пальми перед тим, як доставити його до вівтаря.

Він відкрив месу "слабким і трохи задиханим голосом", інформують італійські ЗМІ.

У своїй проповіді Понтифік закликав вірних "піклуватися про тих, хто залишився сам". 

"Є цілі групи населення, які експлуатуються та залишаються напризволяще", — наголосив Папа Римський.

Месу у Вербну неділю, яка розпочинає насичений тиждень у католицькому церковному календарі напередодні Великодня, співслужив кардинал Леонардо Сандрі, віце-декан Колегії кардиналів.

Під час молитви "Ангел Господній" Папа подякував вірним за "участь і молитви, які посилилися в ці дні".

"Я все ще живий"

"Я все ще живий", — сказав Папа після виписки в суботу з римської лікарні Джемеллі, де він пройшов низку тестів після того, як відчув труднощі з диханням і біль у грудях. 

Понтифіка підтримуватимуть старші кардинали під час інших урочистостей протягом Страсного тижня, які включають процесію біля Колізею в Римі у Страсну п’ятницю.

Нагадаємо, що 29 березня Папа Римський Франциск був екстрено госпіталізований до лікарні Джемеллі в Римі

Також раніше Папа Римський заявив, що хоче приїхати в Україну, але для цього поставив одну умову.

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