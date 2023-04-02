"Я ще живий": Папа Римський відслужив месу у Вербну неділю після виходу з лікарні
На площі Святого Петра в Римі Папа Римський Франциск відслужив месу у Вербну неділю. Це відбулося через день після виходу з лікарні, де він лікувався від важкого бронхіту.
Про це повідомляє Guardian.
Подробиці
86-річний Франциск прибув на площу, на якій зібралося понад 30 тисяч людей, на борту папамобіля. Автомобіль зупинився біля стародавнього обеліска в центрі площі, щоб понтифік освятив пальми перед тим, як доставити його до вівтаря.
Він відкрив месу "слабким і трохи задиханим голосом", інформують італійські ЗМІ.
У своїй проповіді Понтифік закликав вірних "піклуватися про тих, хто залишився сам".
"Є цілі групи населення, які експлуатуються та залишаються напризволяще", — наголосив Папа Римський.
Месу у Вербну неділю, яка розпочинає насичений тиждень у католицькому церковному календарі напередодні Великодня, співслужив кардинал Леонардо Сандрі, віце-декан Колегії кардиналів.
Під час молитви "Ангел Господній" Папа подякував вірним за "участь і молитви, які посилилися в ці дні".
"Я все ще живий"
"Я все ще живий", — сказав Папа після виписки в суботу з римської лікарні Джемеллі, де він пройшов низку тестів після того, як відчув труднощі з диханням і біль у грудях.
Понтифіка підтримуватимуть старші кардинали під час інших урочистостей протягом Страсного тижня, які включають процесію біля Колізею в Римі у Страсну п’ятницю.
Нагадаємо, що 29 березня Папа Римський Франциск був екстрено госпіталізований до лікарні Джемеллі в Римі.
Також раніше Папа Римський заявив, що хоче приїхати в Україну, але для цього поставив одну умову.