"Я еще жив": Папа Римский отслужил мессу в Вербное воскресенье после выхода из больницы

Папа Римский Франциск

На площади Святого Петра в Риме Папа Римский Франциск совершил мессу в Вербное воскресенье. Это произошло через день после выхода из больницы, где он лечился от тяжелого бронхита.

Об этом сообщает Guardian .

Читайте также:

Подробности

86-летний Франциск прибыл на площадь, на которой собралось более 30 тысяч человек, на борту папамобиля. Автомобиль остановился у древнего обелиска в центре площади, чтобы понтифик освятил пальмы перед тем, как доставить его к алтарю.

Он открыл мессу "слабым и чуть-чуть задыхающимся голосом", информируют итальянские СМИ.

В своей проповеди Понтифик призвал верующих "заботиться о людях, что остались одни".

"Есть целые группы населения, которые эксплуатируются и остаются на произвол судьбы", — подчеркнул Папа Римский.

Мессу в Вербное воскресенье, которое начинает насыщенную неделю в католическом церковном календаре в канун Пасхи, сослужил кардинал Леонардо Сандри, вице-декан Коллегии кардиналов.

Во время молитвы "Ангел Господень" Папа поблагодарил верных за "участие и усилившиеся молитвы в эти дни".

"Я все еще жив"

"Я все еще жив", — сказал Папа после выписки в субботу из римской больницы Джемелли, где он прошел ряд тестов после того, как испытал трудности с дыханием и боль в груди.

Понтифика будут поддерживать старшие кардиналы во время других торжеств в Страстной неделе, которые включают процессию у Колизея в Риме в Страстную пятницу.

Напомним, что 29 марта Папа Римский Франциск был экстренно госпитализирован в больницу Джемелли в Риме.

Также ранее Папа Римский заявил, что хочет приехать в Украину, но для этого поставил одно условие.