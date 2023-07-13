Яке свято відзначається 13 липня – його історія, заборони та народні прикмети

12 апостолів, найближчих учнів Ісуса Христа. Фото ілюстративне: Pinterest

13 липня віряни за церковним календарем вшановують Собор дванадцяти апостолів. Тому варто розуміти, що означає цей день в історії, що категорично не рекомендується робити в це свято та які існують народні прикмети, в які в давні часи дуже сильно вірили наші предки.

Новини.LIVE розповідає все про День вшанування Собору дванадцяти апостолів.

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Історія дня

13 липня віряни вшановують найближчих учнів Ісуса Христа, яких було 12 та яких називали апостолами. Вони їздили різними країнами та всюди проповідували християнську віру.

12 апостолів, найближчих учнів Ісуса Христа. Фото ілюстративне: Pinterest

Серед таких учнів є Петро та його брат Андрій, Іоанн Богослов із братом Яковом, Левій, Варфоломій, Матвій із братом Яковом Алфєєвим, Фаддей, Фома, Симон та Іуда Іскаріот. Після того, як Іуда зрадив Ісуса Христа, апостолом та учнем Ісуса Христа замість нього став Матвій.

Що категорично не рекомендується робити 13 липня?

У цей день не варто замислюватися про якісь погані ситуації та згадувати різні образи. Також категорично не можна починати сваритися з рідними людьми. Крім того, 13 липня категорично не можна прибирати вдома та прати речі, втім, іншими фізичними справами займатися можна.

Прибирання вдома, яким не можна займатися 13 липня. Фото: Freepik

У що в давні часи вірили предки 13 липня?

Серед наших предків було дуже багато цікавих та незвичайних прикмет, які вони визначали, дивлячись на погоду за вікном. Наприклад, якщо на небі жовті хмари, слід чекати на дощ, якщо сірі, це вказувало на сильний вітер, а якщо білі — погода порадує своїм теплом та відсутністю опадів.

Якщо вранці з’явилося багато роси, незабаром задощить, а якщо жаби гріються на сонці, слід очікувати сильної спеки. Якщо зозуля в цей день ще кує, літо буде тривалим та дуже спекотним.

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