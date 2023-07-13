Какой праздник отмечается 13 июля – его история, запреты и народные приметы

12 апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа. Фото иллюстративное: Pinterest

13 июля верующие по церковному календарю чествуют Собор двенадцати апостолов. Поэтому следует понимать, что значит этот день в истории, что категорически не рекомендуется делать в этот праздник и какие существуют народные приметы, в которые в старину очень сильно верили наши предки.

Новини.LIVE рассказывает все о Дне чествования Собора двенадцати апостолов.

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История дня

13 июля верующие чествуют ближайших учеников Иисуса Христа, которых было 12 и которых называли апостолами. Они ездили по разным странам и повсюду проповедовали христианскую веру.

12 апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа. Фото иллюстративное: Pinterest

Среди таких учеников Петр и его брат Андрей, Иоанн Богослов с братом Иаковом, Левий, Варфоломей, Матвей с братом Иаковом Алфеевым, Фаддей, Фома, Симон и Иуда Искариот. После того, как Иуда предал Иисуса Христа, апостолом и учеником Иисуса Христа вместо него стал Матфей.

Что категорически не рекомендуется делать 13 июля?

В этот день не стоит задумываться о каких-то плохих ситуациях и вспоминать разные обиды. Также категорически нельзя ссориться с родными людьми. Кроме того, 13 июля категорически нельзя убирать дома и стирать вещи, впрочем, другими физическими делами можно заниматься.

Уборка дома, которой нельзя заниматься 13 июля. Фото: Freepik

Во что в древности верили предки 13 июля?

Среди наших предков было много интересных и необычных примет, которые они определяли, глядя на погоду за окном. Например, если на небе желтые облака, следует ожидать дождя, если серые, это указывало на сильный ветер, а если белые — погода порадует своим теплом и отсутствием осадков.

Если утром появилось много росы, вскоре будут дожди, а если лягушки греются на солнце, следует ожидать сильной жары. Если кукушка в этот день еще кует, то лето будет продолжительным и очень жарким.

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