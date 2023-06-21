Яке свято 21 червня – історія, заборони та народні прикмети

Зображення святого мученика Феодора Стратилата. Фото ілюстративне: Pinterest

21 червня в церкві вшановують пам’ять великомученика Феодора, якого свого часу розіп’яли через його віру. Ми розповідаємо, що цей день означає для церкви, що категорично забороняється робити в це свято та які існують народні прикмети в День пам’яті великомученика Феодора.

Новини.LIVE розповідає детальніше про День вшановування пам’яті великомученика Феодора.

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Яке свято 21 червня?

Історія цього дня

Великомученик Феодор проживав на території Малої Азії, він був досить розумним та сміливим, через що його вирішили призначити воєводою міста. Місцеві жителі дуже любили його та поважали, більш того, деякі навіть прийняли християнство після його проповідей.

Зображення святого мученика Феодора Стратилата. Фото ілюстративне: Pinterest

Коли про це дізнався Ліциній, який в ті часи сидів у кріслі імператора, він змусив Феодора відмовитися від Христа та поклонитися ідолам. Чоловік попросив відстрочення, під час якого знищив ідолів, які були зроблені зі срібла та золота, а шматки від них він роздав всім бідним.

Коли імператор про це дізнався, він затримав Феодора та тривалий час його катував. Але в кінці чоловіка розіп’яли.

Заборони цього дня

У цей день не варто щось планувати на майбутнє, адже є ризик того, що ці плани не збудяться. Також в День пам’яті великомученика Феодора не слід скаржитися, конфліктувати та робити те, через що з’явиться поганий настрій. Крім того, цей день не слід проводити на самоті.

Поганий настрій, до якого не можна доводити себе 21 червня. Фото: Pexels

Традиції та народні прикмети 21 червня

Предки в давні часи слідкували за тим, якою була погода за вікном, та визначали, яким буде день. Якщо вранці на вулиці гроза – це погана прикмета, якщо трава вранці покрита росою, а надворі посуха, врожай буде щедрим.

Якщо гроза спіткала вдень, слід чекати на поганий сінокіс, а якщо трава вкрита росою, варто очікувати щедрого врожаю льону.

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