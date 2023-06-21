Какой праздник 21 июня – история, запреты и народные приметы

Изображение святого мученика Феодора Стратилата. Фото иллюстративное: Pinterest

21 июня в церкви чтят память великомученика Феодора, которого в свое время распяли из-за его веры. Мы рассказываем, что этот день означает для церкви, что категорически запрещается делать в этот праздник и какие существуют народные приметы в День памяти Феодора.

Новини.LIVE рассказывает подробнее о Дне чествования памяти великомученика Феодора.

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Какой праздник 21 июня?

История этого дня

Великомученик Феодор проживал на территории Малой Азии, он был достаточно умным и смелым, поэтому его решили назначить воеводой города. Местные жители очень любили его и уважали, более того, некоторые даже приняли христианство после его проповедей.

Изображение святого мученика Феодора Стратилата. Фото иллюстративное: Pinterest

Когда об этом узнал Лициний, сидевший в те времена в кресле императора, он заставил Феодора отказаться от Христа и поклониться идолам. Мужчина попросил отсрочку, во время которой уничтожил идолов, сделанных из серебра и золота, а куски от них он раздал всем бедным.

Когда император об этом узнал, он задержал Феодора и долго его пытал. Но в конце мужчины распяли.

Запреты этого дня

В этот день не стоит что-либо планировать на будущее, ведь есть риск того, что эти планы не сбудутся. Также в День памяти великомученика Феодора не следует жаловаться, конфликтовать и делать то, из-за чего появится плохое настроение. Кроме того, этот день не следует проводить в одиночестве.

Плохое настроение, до которого нельзя доводить себя 21 июня. Фото: Pexels

Традиции и народные приметы 21 июня

Предки в давние времена следили за тем, какая была погода за окном, и определяли, каким будет день. Если утром на улице гроза — это плохая примета, если трава утром покрыта росой, а на улице засуха, урожай будет щедрым.

Если гроза постигла днем, следует ожидать плохого сенокоса, а если трава покрыта росой, следует ожидать щедрого урожая льна.

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