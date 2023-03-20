Рамадан 2023 — які є традиції та заборони мусульманського посту

Рамадан, місяць обов’язкового посту та один з п’яти стовпів віри у мусульман

Вже на цьому тижні розпочинається священний місяць для усіх мусульман — Рамадан. Це дев'ятий з дванадцяти місяців ісламського місячного календаря, який відомий дуже суворим місячним постом. Під час цього особливого періоду мусульмани відмовляються від їжі та води у світлий час доби, займаються добрими справами та духовним вихованням.

Новини.LIVE розповідає, коли починається Рамадан, які його головні традиції та заборони.

Рамадан 2023 — коли починається та закінчується

Як відомо, дату початку і кінця Рамадану вираховують за місячним мусульманським календарем, а тому вона кожного року змінюється.

Піст починається в молодик і триває до наступного молодика, тобто 29-30 днів.

У 2023 році священний місяць починається із заходом сонця 23 березня та закінчується 21 квітня. На заході сонця в ніч на 21 квітня віряни відзначають свято розговіння — Ураза-байрам (арабською "Ід аль-Фітр"). Він, подібно до дзвону, сповіщає про те, що людина впоралася з найважчим випробуванням в ім'я Бога.

Усі правила суворого посту починають діяти у темний час доби. За тим же принципом слід завершувати пост — із заходом сонця 20 квітня, коли мусульмани збираються у мечетях на колективну молитву.

У чому суть Рамадану та які головні традиції

Рамадан вперше згадується у Корані. Саме в цей місяць священна книга була послана людям. Він є одним з п’яти стовпів ісламу. Його мета — зміцнення віри, приборкання пристрастей та інстинктів, духовний розвиток, переосмислення способу життя й пріоритетів.

Для мусульман піст — це можливість показати Аллаху силу своєї віри. Важливо при цьому щиро прийняти всі обмеження — інакше піст втрачає будь-який сенс. Піст не повинен бути для мусульманина тягарем, а тому відмовлятися від продуктів і води потрібно з радістю.

Пост в Ісламі — один із найсуворіших серед усіх світових релігій. Головна заборона передбачає відмову від вживання їжі та навіть води у світлий час доби. Якщо бути точніше, то й пити не можна від сухуру до іфтару.

Сухур — перший прийом їжі. Снідати бажано до перших ознак світанку, коли ще не видно ранкової зорі. Вважають, що сухур слід робити якомога раніше, тоді Аллах нагородить вірянина.

Іфтар — другий і останній прийом їжі. Вечеряти слід після вечірньої молитви, коли сонце зникло за обрій.

Раніше час сухура та іфтара визначали в кожній родині, або в мечеті, де традиційно вивішували час сніданку та вечері. Але тепер на допомогу мусульманам надійшов інтернет, де можна подивитися час сухуру та іфтару за місцевим часом.

Впродовж Рамадану мусульмани повинні здійснювати кілька намазів, тобто канонічних молитов. Молитися рекомендується в мечеті, в оточенні інших мусульман. Місце, де відбувається молитва має бути чистим.

За звичаями, жінки повинні молитися окремо від чоловіків. Під час здійснення намазу не можна розмовляти, їсти, пити та сміятися. Також заборонено молитися точно опівдні та в моменти сходу і заходу сонця.

Варто також зазначити, що і до закінчення Рамадану починають готуватися заздалегідь: проводиться капітальне прибирання будинку та двору, люди готують святкові страви та найкращі вбрання. Обов'язковим ритуалом вважається роздача милостині. Це компенсує помилки, яких людина могла допустити під час посту. При цьому жертвують або грошима, або продуктами.

Що можна робити в Рамадан

Щодня заведено молитися, читати Коран і подавати милостиню тим, хто її потребує.

Пити воду і їсти можна лише в темний час доби (після заходу сонця і до його сходу). Точний початок і кінець дня визначається для кожного регіону окремо. Коли сонце заходить, вся сім'я повинна зібратися на іфтар (так називають вечірнє приймання їжі). Перед самим світанком обов'язково моляться, а потім їдять ранкову трапезу — сухур.

Також під час посту мусульманам дозволено:

приймати ліки через уколи (у тому числі вакцинуватися);

здавати кров.

купатися (за умови, що вода не потрапить до рота);

чистити зуби (ковтати воду, зрозуміло, не можна);

цілуватися (але не більше);

ковтати слину.

Що не можна робити в Рамадан

Найочевидніша заборона під час місяця Рамадан пов'язана з відмовою від їжі та води, але, крім цього, мусульманам у світлий час заборонено:

розважатися;

курити;

нюхати тютюн;

курити кальян;

займатися коханням;

думати про порушення заборон;

пити воду та будь-яку рідину, яка потрапила до рота;

спеціально провокувати блювання.

Не вважається порушенням посту випадкове потрапляння їжі чи води до рота. Скажімо, якщо йде дощ чи ви, за непорозумінням, проковтнули якусь мошку.

Хто повинен дотримуватися Рамадану

Поститися в Рамадан можна тільки тим, хто відповідає трьом вимогам:

повноліття (критерієм є статеве дозрівання);

відсутність душевних розладів;

фізичне здоров’я.

Хто може не поститися в Рамадан

Заборони Рамадану не поширюються на:

вагітних жінок;

матерів, що годують;

жінок у період менструації або післяпологової кровотечі. Їм забороняється постити, але опісля Рамадану їм слід постити рівну кількість днів;

літніх людей;

людей, що мають якісь захворювання, включаючи душевні розлади.

Ті, хто перебуває в довгій подорожі, також можуть пити і їсти в Рамадан. Однак пізніше їм слід компенсувати всі пропущені дні посту.

Усі, хто свідомо чи мимоволі порушив піст, зобов'язані протягом року постити стільки днів, скільки пропустили на місяць Рамадан.

Що можна їсти в Рамадан

До підготовки та проведення посту треба підійти розумно! Безумовно, готуватися до посту треба завчасно скоротити споживання чаю, кави та газованих напоїв з кофеїном, що виводять клітинну воду. При цьому споживання звичайної питної води має бути не менше 8-10 склянок на день, щоб наситити організм вологою.

Перед сходом сонця, на сухур рекомендовано вживати страви з круп, хліб з пророщеного зерна та салати з овочів. Можна їсти сухофрукти та фрукти. Можна їсти супи (окрошка, культі, таратор, гаспачо та ін.).

Ввечері вживають фініки, або ж будь-які інші продукти, насичені глюкозою. Також можна вживати овочеві страви. Дозволено їсти випічку, свіжі фрукти, випивати склянку води, компоту, киселю чи морсу.

Завершення посту та підготовка до Ураза-байраму

Свято розговіння (араб. Ід аль-Фітр, тюрк. Ураза-байрам), яке завершує Рамадан, — друге за значимістю торжество в ісламі після Курбан-байраму. Воно символізує подолання найтяжчого випробування в ім’я Бога.

Підготовка до закінчення посту починається заздалегідь: люди роблять генеральне прибирання, готують святкові страви та святковий одяг.

Роздача милостині, грошей або їжі (садака) — обов’язковий ритуал напередодні Ураза-байраму, який, як вважається, допомагає виправити помилки, допущені під час посту.