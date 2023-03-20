Рамадан 2023 — какие традиции и запреты мусульманского поста

Рамадан, месяц обязательного поста и один из пяти столбов веры у мусульман

Уже на этой неделе начинается священный месяц для всех мусульман Рамадан. Это девятый из двенадцати месяцев исламского лунного календаря, известный очень строгим месячным постом. Во время этого периода мусульмане отказываются от пищи и воды в светлое время суток, занимаются добрыми делами и духовным воспитанием.

Новини.LIVE рассказывает, когда начинается Рамадан, каковы его главные традиции и запреты.

Рамадан 2023 — когда начинается и заканчивается

Как известно, дату начала и конца Рамадана рассчитывают по лунному мусульманскому календарю, поэтому она каждый год меняется.

Пост начинается в новолуние и длится до следующего новолуния, то есть 29-30 дней.

В 2023 году священный месяц начинается с закатом 23 марта и заканчивается 21 апреля. На закате в ночь на 21 апреля верующие отмечают праздник разговения — Ураза-байрам (на арабском "Ид аль-Фитр"). Он, подобно колоколу, возвещает о том, что человек справился с самым тяжелым испытанием во имя Бога.

Все правила строгого поста начинают действовать в темное время суток. По тому же принципу следует завершать пост — с закатом 20 апреля, когда мусульмане собираются в мечетях на коллективную молитву.

В чем суть Рамадана и какие главные традиции

Рамадан впервые упоминается в Коране. Именно в этот месяц священная книга была послана людям. Он является одним из пяти столбов ислама. Его цель — укрепление веры, укрощение страстей и инстинктов, духовное развитие, переосмысление образа жизни и приоритетов.

Для мусульман пост — это возможность показать Аллаху силу своей веры. Важно при этом искренне принять все ограничения — иначе пост теряет всякий смысл. Пост не должен быть для мусульманина обузой, а потому отказываться от продуктов и воды нужно с радостью.

Пост в Исламе — один из самых строгих среди всех мировых религий. Главный запрет предусматривает отказ от еды и даже воды в светлое время суток. Если быть точнее, то и пить нельзя от сухура к ифтару.

Сухур — первый прием пищи. Завтракать желательно до первых признаков рассвета, когда еще не видно утренней звезды. Считают, что сухурь следует делать как можно раньше, тогда Аллах наградит верующего.

Ифтар — второй и последний прием пищи. Ужинать следует после вечерней молитвы, когда солнце исчезло за горизонт.

Раньше время сухура и ифтара определяли в каждой семье или в мечети, где традиционно вывешивали время завтраки и ужины. Но теперь на помощь мусульманам пришел интернет, где можно посмотреть время сухура и ифтара по местному времени.

В течение Рамадана мусульмане должны совершать несколько намазов, то есть канонических молитв. Молиться рекомендуется в мечети, в окружении других мусульман. Место, где совершается молитва, должно быть чистым.

По обычаям женщины должны молиться отдельно от мужчин. Во время осуществления намаза нельзя разговаривать, есть, пить и смеяться. Также запрещено молиться точно в полдень и в моменты восхода и заката.

Стоит отметить, что и до окончания Рамадана начинают готовиться заранее: проводится капитальная уборка дома и двора, люди готовят праздничные блюда и лучшие наряды. Обязательным ритуалом считается раздача подаяния. Это компенсирует ошибки, которые человек мог допустить во время поста. При этом жертвуют либо деньгами, либо продуктами.

Что можно делать в Рамадан

Ежедневно принято молиться, читать Коран и подавать милостыню нуждающимся.

Пить воду и есть можно только в темное время суток (после заката и до его восхода). Точное начало и конец дня определяется для каждого региона в отдельности. Когда солнце заходит, вся семья должна собраться на ифтар (так называют вечерний прием пищи). Перед самым рассветом обязательно молятся, а потом едят утреннюю трапезу.

Также во время поста мусульманам разрешено:

принимать лекарства через уколы (в том числе вакцинироваться);

сдавать кровь.

купаться (при условии, что вода не попадет в рот);

чистить зубы (глатать воду, разумеется, нельзя);

целоваться (но не больше);

глотать слюну.

Что нельзя делать в Рамадан

Самый очевидный запрет на месяц Рамадан связан с отказом от еды и воды, но, кроме этого, мусульманам в светлое время запрещено:

развлекаться;

курить;

нюхать табак;

курить кальян;

заниматься любовью;

думать о нарушении запретов;

пить воду и любую жидкость, попавшую в рот;

специально провоцировать рвоту.

Не считается нарушением поста случайное попадание пищи или воды в рот. Скажем, если идет дождь или вы, по недоразумению, проглотили какую-нибудь мошку.

Кто должен придерживаться Рамадана

Поститься в Рамадан можно только тем, кто отвечает трем требованиям:

совершеннолетие (критерием является половое созревание);

отсутствие душевных расстройств;

физическое здоровье.

Кто может не поститься в Рамадан

Запреты Рамадана не распространяются на:

беременных женщин;

кормящих матерей;

женщин в период менструации или послеродового кровотечения. Им запрещается поститься, но после Рамадана им следует поститься равное количество дней;

несовершеннолетних;

пожилых людей;

людей, имеющих какие-либо заболевания, включая душевные расстройства.

Находящиеся в долгом путешествии также могут пить и есть в Рамадан. Однако позже им следует компенсировать все пропущенные дни поста.

Все сознательно или невольно нарушившие пост обязаны в течение года постить столько дней, сколько пропустили в месяц Рамадан.

Что можно есть в Рамадан

К подготовке и проведению поста нужно подойти разумно! Безусловно, готовиться к посту нужно заранее сократить потребление чая, кофе и газированных напитков с кофеином, выводящим клеточную воду. При этом потребление обыкновенной питьевой воды должно быть не менее 8-10 стаканов в день, чтобы насытить организм влагой.

Перед восходом солнца на сухур рекомендовано употреблять блюда из круп, хлеб из пророщенного зерна и салаты из овощей. Можно есть сухофрукты и фрукты. Можно есть супы (окрошка, таратор, гаспачо и др.).

Вечером употребляют финики, или любые другие продукты, насыщенные глюкозой. Также можно есть овощные блюда. Разрешается есть выпечку, свежие фрукты, выпивать стакан воды, компота, киселя или морса.

Завершение поста и подготовка к Ураза-байраму

Праздник разговения (араб. Ид аль-Фитр, тюрк. Ураза-байрам), завершающий Рамадан, — второй по значимости торжество в исламе после Курбан-байрама. Оно символизирует преодоление тяжелейшего испытания во имя Бога.

Подготовка к окончанию поста начинается заранее: люди делают генеральную уборку, готовят праздничные блюда и праздничную одежду.

Раздача подаяния, денег или еды (садака) — обязательный ритуал накануне Ураза-байрама, который, как считается, помогает исправить ошибки, допущенные во время поста.