Місячний календар по днях на липень 2024 — сприятливі та небезпечні дні місяця

Дівчина тримає Місяць в руках. Фото: istockphoto.com

Не для кого не секрет, що Місяць — це не лише супутник Землі, але й потужне астрономічне тіло, яке здатне впливати на усе живе на нашій планеті. Залежно від фази вплив може бути як позитивний, так і нести негатив. Саме тому варто скористатися місячним календарем, який допоможе визначити найкращі дати для подорожей, зміни роботи, відкриття нових проєктів, побачень та процедур краси.

Детальний місячний календар справ на липень 2024 року підготував для вас Новини.LIVE. Збережіть собі, щоб привабити успіх та удачу.

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Фази Місяця у липні 2024 року

Місяць, що спадає — з 1 по 5 липня;

Молодик у знаку Рака — 6 липня о 1:57 за Києвом;

Місяць, що зростає — з 7 по 21 липня;

Повня у знаку Козерога та Водолія — 22 липня о 13:16 за київським часом;

Місяць, що спадає — з 23 по 30 липня;

Сонячне затемнення — немає;

Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: google.com

Фази Місяця та їхній вплив на життя людей

За місячний цикл супутник Землі проходить чотири основні фази, які можуть впливати на людину наступним чином:

Молодик — це початок нового місячного циклу, який дарує нам енергію. У цей період варто планувати будь-які справи, але втілювати їх можна через кілька днів після молодого Місяця, коли енергії накопичиться достатньо. Місяць, що зростає — це час від молодика до повного Місяця, коли ми відчуваємо себе на підйомі, є бажання діяти. Саме у цей період необхідно реалізовувати плани, сформовані на молодик. Повня — повний Місяць вважається несприятливим часом, адже люди можуть відчувати сильні емоції, ставати імпульсивними, робити необдумані вчинки. Це одна з найнесприятливіших фаз, коли треба бути обережним та пильним. Місяць, що спадає — час від повні до наступного молодика. Цей період вважається сприятливим для проведення аналізу подій, вчинків, думок, а також для того, щоб позбутися непотрібного.

Фази Місяця. Фото: shutterstock.com

Місячний календар на липень 2024 — коли сприятливі та несприятливі дні

Найсприятливіші дні другого місяця літа, які неодмінно принесуть успіх та удачу: 4, 5, 12 липня.

Також сприятливими датами будуть: 7, 11, 13, 19, 20, 27 липня.

Найнесприятливіші дні липня, у які варто утримуватись від імпульсивних рішень та початку чогось нового: 1, 2, 28, 29, 30 липня.

Дівчина тримає Місяць в руках. Фото: istockphoto.com

Які дні сприятливі у липні 2024 року за різними сферами

Найсприятливіші дати для реалізації та виконання бажань та мрій: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 липня.

Найсприятливіші дні для будь-яких нових починань: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 липня.

Для старту нового проєкту або зміни роботи найкращими днями у липні будуть: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 липня.

Для вдалого та щасливого дня весілля підходять такі дні: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24 липня.

Сприятливі дні для побачень, романтичних стосунків: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24 липня.

Найкращі дати для святкувань: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24 липня.

Для вдалих подорожей та поїздок підходять: 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25 липня.

Сприятливі дні для відвідування лікаря: 3, 4, 5, 12, 13, 14, 23, 24, 27 липня.

Найкращі дні для догляду за обличчям та тілом: 3, 4, 7, 8, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28 липня.

Сприятливі дні для стрижки та зміни зачіски: 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26 липня.

Найвдалішими датами для фарбування волосся, завивки та ламінування будуть: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26 липня.

Записуватися на педикюр та манікюр до майстра варто: 3, 4, 7, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26 липня.

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