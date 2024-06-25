Лунный календарь по дням на июль 2024 года — благоприятные и опасные дни месяца

Девушка держит Луну в руках. Фото: istockphoto.com

Ни для кого не секрет, что Луна — это не только спутник Земли, но и мощное астрономическое тело, способное влиять на все живое на нашей планете. В зависимости от фазы воздействие может быть как положительным, так и нести негатив. Именно поэтому следует воспользоваться лунным календарем, который поможет определить лучшие даты для путешествий, смены работы, открытия новых проектов, свиданий и процедур красоты.

Подробный лунный календарь дел на июль 2024 подготовил для вас Новини.LIVE. Сохраните себе, чтобы привлечь успех и удачу.

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Фазы Луны в июле 2024 года

Спадающая Луна — с 1 по 5 июля;

Новолуние в знаке Рака — 6 июля в 1:57 по Киеву;

Растущая Луна — с 7 по 21 июля;

Полнолуние в знаке Козерога и Водолея — 22 июля в 13:16 по киевскому времени;

— 22 июля в 13:16 по киевскому времени; Спадающая Луна — с 23 по 30 июля;

Солнечное затмение — нет;

Лунное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: google.com

Фазы Луны и их влияние на жизнь людей

За лунный цикл спутник Земли проходит четыре основных фазы, которые могут влиять на человека следующим образом:

Новолуние — это начало нового лунного цикла, который дарит нам энергию. В этот период следует планировать любые дела, но воплощать их можно через несколько дней после молодой Луны, когда энергии накопится достаточно. Растущая Луна — это время от новолуния до полной Луны, когда мы чувствуем себя на подъеме, есть желание действовать. Именно в этот период необходимо реализовывать планы, сформированные на новолуние. Полнолуние — полная Луна считается неблагоприятным временем, ведь люди могут испытывать сильные эмоции, становиться импульсивными, совершают необдуманные поступки. Это одна из самых неблагоприятных фаз, когда нужно быть осторожным и внимательным. Спадающая Луна — время от полнолуния до следующего новолуния. Этот период считается благоприятным для проведения анализа событий, поступков, мыслей, а также для того, чтобы избавиться от ненужного.

Фазы Луны. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь на июль 2024 — когда благоприятные и неблагоприятные дни

Самые благоприятные дни второго месяца лета, которые обязательно принесут успех и удачу: 4, 5, 12 июля.

Также благоприятными датами будут: 7, 11, 13, 19, 20, 27 июля.

Самые неблагоприятные дни июля, в которые следует воздерживаться от импульсивных решений и начала чего-то нового: 1, 2, 28, 29, 30 июля.

Девушка держит Луну в руках. Фото: istockphoto.com

Какие дни благоприятны в июле 2024 года по разным сферам

Самые благоприятные даты для реализации и исполнения желаний и мечтаний: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 июля.

Самые благоприятные дни для любых новых начинаний: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 июля.

Для старта нового проекта или смены работы лучшими днями в июле будут: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 июля.

Для удачного и счастливого дня свадьбы подходят следующие дни: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24 июля.

Благоприятные дни для свиданий, романтических отношений: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24 июля.

Лучшие даты для празднований: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24 июля.

Для удачных поездок и путешествий подходят: 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25 июля.

Благоприятные дни для посещения врача: 3, 4, 5, 12, 13, 14, 23, 24, 27 июля.

Лучшие дни по уходу за лицом и телом: 3, 4, 7, 8, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28 июля.

Благоприятные дни для стрижки и смены прически: 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26 июля.

Самыми удачными датами для окрашивания волос, завивки и ламинирования будут: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26 июля.

Записываться на педикюр и маникюр к мастеру следует: 3, 4, 7, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26 июля.

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