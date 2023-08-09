Митрополит ПЦУ заявив, що українська влада "вигадує війну": реакція церкви

Митрополит Православної церкви України (ПЦУ) Чернівецький і Буковинський Данило. Фото: сайт "Київське православ'я"

Митрополит Православної церкви України (ПЦУ) Чернівецький і Буковинський Данило (Михайло Ковальчук) звернувся до вірян та наголосив, що влада України "вигадує" війну. Таку заяву він зробив через обурення щодо заборони паломництва.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах, пише hromadske.

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Звернення до паломників

"Дорогі брати та сестри, дорогі паломники, ми схиляємось перед вами, тому що ви долаєте всупереч неможливому. Наша влада вигадує війну, то боїться, аби московські їх не засудили, — і не дозволили нам вас зібрати в це святилище і дати роздуми богоспасенні", — сказав митрополит.

Реакція ПЦУ

Своєю чергою у пресслужбі ПЦУ зазначили, що він хотів таким чином сказати про офіційну заборону, яку встановили для того, аби не проводити масові паломництва. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з війною.

"Але ця заборона на практиці не виконується всюди однаково: коли йдеться про заходи, які організовує московський патріархат, то їх проводять фактично без заборони. Можна навести приклади походів на Почаїв. Це, як можна зрозуміти з промови, і обурює митрополита Данила", — зауважив речник Київської Митрополії ПЦУ митрополит Євстратій (Зоря).

"Суперечить позиції ПЦУ"

За його словами, митрополит Данило повинен пояснити свою думку та вибачитися за неправильно сформульовані слова.

"Означення "вигадана війна" категорично суперечить позиції ПЦУ і не може в жодному разі трактуватися не лише як офіційна думка Церкви, але і як думка на рівні окремих її представників... Цілком очевидно, що він (митрополит. — Ред.) абсолютно некоректно вжив словосполучення "вигадана війна" і тому має розʼяснити, що він зробив це помилково. Можливо, це сталося через його стилістику мови та вік (74 роки)", — пояснив митрополит Євстратій (Зоря).

Скриншот допису

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