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Митрополит ПЦУ заявил, что украинские власти "выдумывают войну": реакция церкви

9 августа 2023 14:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Митрополит ПЦУ заявил, что украинские власти "выдумывают войну": реакция церкви
Митрополит Православной церкви Украины (ВЦУ) Черновицкий и Буковинский Даниил. Фото: Фото: сайт "Киевское православие"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Митрополит Православной церкви Украины (ВЦУ) Черновицкий и Буковинский Даниил (Михаил Ковальчук) обратился к верующим и подчеркнул, что власти Украины "выдумывают" войну. Такое заявление он сделал из-за возмущения запрета паломничества.

Соответствующее видео появилось в соцсетях, пишет hromadske.

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Обращение к паломникам

"Дорогие братья и сестры, дорогие паломники, мы преклоняемся перед вами, потому что вы преодолеваете вопреки невозможному. Наша власть выдумывает войну, то боится, чтобы московские их не осудили, — и не позволили нам вас собрать в это святилище и дать размышления богоспасенные", — сказал митрополит.

Реакция ПЦУ

В свою очередь в пресс-службе ПЦУ отметили, что он хотел таким образом сказать об официальном запрете, который установили для того, чтобы не проводить массовые паломничества. Такое решение было принято в связи с войной.

"Но этот запрет на практике не выполняется повсюду одинаково: когда речь идет о мероприятиях, организуемых московским патриархатом, то их проводят фактически без запрета. Можно привести примеры походов на Почаев. Это, как можно понять из речи, и возмущает митрополита Даниила", — заметил спикер Киевской Митрополии ПЦУ митрополит Евстратий (Заря).

"Противоречит позиции ПЦУ"

По его словам, митрополит Даниил должен объяснить свое мнение и принести извинения за неправильно сформулированные слова.

"Определение "вымышленная война" категорически противоречит позиции ПЦУ и не может ни в коем случае трактоваться не только как официальное мнение Церкви, но и как мнение на уровне отдельных ее представителей... Совершенно очевидно, что он (митрополит. — Ред.) совершенно некорректно употребил словосочетание "вымышленная война" и поэтому должен разъяснить, что он сделал это ошибочно. Возможно, это произошло из-за его стилистики языка и возраста (74 года)", — объяснил митрополит Евстратий (Заря).

Скриншот сообщения

Напомним, Ужгородский кафедральный собор попал в скандал. Священник греко-католического собора Роман Курах призвал, чтобы Бог помирил украинцев и россиян. При этом он называл русских "прекрасным народом". Такую молитву он произнес в греко-католическом кафедральном соборе Ужгорода.

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