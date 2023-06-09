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На кордоні спіймали прихильника "русского мира" із УПЦ (МП)

9 червня 2023 14:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На кордоні спіймали прихильника "русского мира" із УПЦ (МП)
Затриманий екснастоятель храма. Фото: ДПСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Прикордонники під час перевірки колишнього настоятеля одного з храмів УПЦ (МП) виявили у нього подяку від РПЦ, датовану 2023 роком. Прихильника "русского мира" передали в СБУ.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

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Прихильник "русского мира" із УПЦ МП

Українські прикордонники затримали уродженця Житомирської області 1974 року народження.

Після перевірки з’ясувалося, що затриманий до останнього часу був настоятелем одного із храмів Української православної церкви (Московського патріархату).

Але затримали його не за це, а за підозрою у причетності до диверсійної діяльності на користь Російської Федерації.

Докази для СБУ

Під час обшуку у колишнього працівника релігійної структури, пов’язаної із РПЦ, виявили:

  • мобільні номери російських операторів;
  • літературу російського походження;
  • подяку від голови Тверської митрополії Російської православної церкви.
Література російського походження
Література російського походження
Фото: ДПСУ

Причому подяка датована 2023 роком, тобто отримана уже під час повномасштабної російсько-української війни.

Подяка від РПЦ
Подяка від РПЦ
Фото: ДПСУ

Чоловіка передали працівникам Служби безпеки України для подальшого розслідування.

Нагадаємо, що у травні СБУ затримала послушника Почаївської лаври УПЦ (МП), який збирав координати об'єктів енергетичної інфраструктури України для ФСБ.

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