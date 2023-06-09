На границе поймали сторонника "русского мира" из УПЦ (МП)

Задержанный экс-настоятель храма. Фото: ГПСУ

Пограничники во время проверки бывшего настоятеля одного из храмов УПЦ (МП) обнаружили у него благодарность от РПЦ, датированную 2023 годом. Сторонника "русского мира" передали в СБУ.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Украинские пограничники задержали уроженца Житомирской области 1974 года рождения.

После проверки выяснилось, что задержанный до последнего времени являлся настоятелем одного из храмов Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Но задержали его не за это, а по подозрению в причастности к диверсионной деятельности в пользу Российской Федерации.

Доказательства для СБУ

В ходе обыска у бывшего работника религиозной структуры, связанной с РПЦ, было обнаружено:

мобильные номера российских операторов;

литературу российского происхождения;

благодарность от главы Тверской митрополии Русской православной церкви.

Литература русского происхождения

Фото: ГПСУ

Причем благодарность датирована 2023 годом, то есть получена уже во время полномасштабной российско-украинской войны.

Благодарность от РПЦ

Фото: ГПСУ

Мужчину передали работникам Службы безопасности Украины для дальнейшего расследования.

Напомним, что в мае СБУ задержала послушника Почаевской лавры УПЦ (МП), собиравшего координаты объектов энергетической инфраструктуры Украины для ФСБ.