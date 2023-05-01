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Папа Римський хоче зустрітися з Патріархом Кирилом: говоритимуть про Україну

1 травня 2023 05:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Папа Римський хоче зустрітися з Патріархом Кирилом: говоритимуть про Україну
Понтифік планує зустріч з главою РПЦ. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Папа Римський Франциск хоче зустрітись з Патріархом Російської православної церкви Кирилом. І говоритимуть про мир в Україні. Адже їхня зустріч минулого літа не відбулася через війну.

Про це пише видання PAP

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Під час прес-конференції понтифік сказав, що це "необхідно" буде зробити, оскільки плани цієї зустрічі були припинені через війну в Україні.

"Я спілкувався з Патріархом Кирилом тільки один раз з початку війни, 40 хвилин в Zoom", — повідомив Франциск журналістам.

Він додав, що спілкується з Кирилом через митрополита Антонія, який є новим главою "відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату".

Вони планували зустрітися в Єрусалимі влітку минулого року.

"Це доведеться зробити", — додав він.

Як відомо, глава РПЦ Кирил Гундяєв виправдовує російське вторгнення в Україну і пропагує службу в російській армії.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск повідомив, що Ватикан візьме участь у миротворчій місії. Усе задля "досягнення" миру між Україною та Росією.

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