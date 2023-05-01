Папа Римський хоче зустрітися з Патріархом Кирилом: говоритимуть про Україну
Папа Римський Франциск хоче зустрітись з Патріархом Російської православної церкви Кирилом. І говоритимуть про мир в Україні. Адже їхня зустріч минулого літа не відбулася через війну.
Про це пише видання PAP.
Під час прес-конференції понтифік сказав, що це "необхідно" буде зробити, оскільки плани цієї зустрічі були припинені через війну в Україні.
"Я спілкувався з Патріархом Кирилом тільки один раз з початку війни, 40 хвилин в Zoom", — повідомив Франциск журналістам.
Він додав, що спілкується з Кирилом через митрополита Антонія, який є новим главою "відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату".
Вони планували зустрітися в Єрусалимі влітку минулого року.
"Це доведеться зробити", — додав він.
Як відомо, глава РПЦ Кирил Гундяєв виправдовує російське вторгнення в Україну і пропагує службу в російській армії.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск повідомив, що Ватикан візьме участь у миротворчій місії. Усе задля "досягнення" миру між Україною та Росією.