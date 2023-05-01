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Папа Римский хочет встретиться с Патриархом Кириллом: будут говорить об Украине

1 мая 2023 05:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Папа Римский хочет встретиться с Патриархом Кириллом: будут говорить об Украине
Понтифик планирует встречу с главой РПЦ. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Папа Римский Франциск хочет встретиться с Патриархом Русской православной церкви Кириллом. Их встреча прошлым летом не состоялась из-за войны в Украине.

Об этом пишет издание PAP.

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Во время пресс-конференции понтифик сказал, что это "необходимо" будет сделать, поскольку планы этой встречи были прекращены из-за войны в Украине.

"Я общался с Патриархом Кириллом только один раз с начала войны, 40 минут в Zoom", — сообщил Франциск журналистам.

Он добавил, что общается с Кириллом через митрополита Антония, являющегося новым главой "отдела внешних церковных связей Московского патриархата".

Они планировали встретиться в Иерусалиме летом прошлого года.

"Это придется сделать", — добавил он.

Как известно, глава РПЦ Кирилл Гундяев оправдывает российское вторжение в Украину и пропагандирует службу в российской армии.

Напомним, Папа Римский Франциск сообщил, что Ватикан примет участие в миротворческой миссии. Все для "достижения" мира между Украиной и Россией.

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