Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Релігія arrow Папа Римський отримав символічний подарунок із Маріуполя arrow

Папа Римський отримав символічний подарунок із Маріуполя

25 лютого 2023 12:37
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Папі Римському передали браслет із металу з "Азовсталі": фото
Папа Римський Франциск надягнув браслет зі сталі з "Азовсталі"
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Папа Римський Франциск одягнув на руку знаковий браслет зі сталі з "Азовсталі". Такий браслет став символом української незламності в усьому світі.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Читайте також:

Подробиці

Як розповіли у Маріупольській міськраді, разом із браслетом Папі Римському передали список полонених захисників Маріуполя та полонених жінок Маріуполя, в тому числі цивільних. 

Папа Римський азовсталь

Папу попросили долучити голос Ватикану до їхнього негайного звільнення.

Папа Римський україна

Що відомо про браслети

Кожен виріб створений із 5 грамів сталі, виробленої на прокатному стані 3600 "Азовсталі". Саме з такого сплаву 1981 року виготовили шахту для запуску космічного корабля, а 2012-го — новий саркофаг для Чорнобильської АЕС.

Дизайн браслетів — паракорд із вигравіюваним гербом України — розробив ювелірний дім SOVA. Вартість одного виробу — 1500 грн.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск не стримав емоцій, згадавши про війну в Україні. Сталося це під час традиційної молитви на Іспанських сходах у Римі.

У лютому голова католицької церкви Папа Римський Франциск заявив про готовність зустрітися із Зеленським та путіним для обговорення війни в Україні. За його словами, між обома країнами має бути діалог.

Також нагадаємо, що з нагоди річниці початку повномасштабної війни у Києві відкрилася виставка "Азовсталь: нові сенси".

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

13:03 Відому модель із Гонконга знайшли розчленованою у холодильнику: кого підозрюють у вбивстві

12:56 Слідчий, який розслідував справу проти Поворознюка виявився його охоронцем: деталі

Новина з фото

12:40 "Заробляв систематично по 300 доларів за аналіз": на Одещині на хабарі зловили посадовця Держмитслужби

Новина з відео

12:27 Вочевидь не ППО: у Маріуполі вибухнув склад з боєкомплектами окупантів

12:19 Влада Київщини продовжила дію комендантської години

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:10 Збільшили корабельне угруповання вдвічі: Гуменюк про активність росіян у Чорному морі

12:06 Може бути гучно: жителів Київщини попередили про вибухи

12:02 Україна замінує двокілометрову смугу на кордоні з рф і Білоруссю: рішення парламенту

Ексклюзив

12:00 "Хотіли потролити росію": українські кримські татари відкрили ресторан "Крим" навпроти посольства рф у Польщі

Новина з фото

11:50 Справжня істерика: окупанти намагаються заспокоїти маріупольців роботою ППО, однак ті їм не довіряють

Новина з відео

12:27 Вочевидь не ППО: у Маріуполі вибухнув склад з боєкомплектами окупантів

Новина з відео

10:50 Креатура Реброва: кого несподівано повертають до збірної України

Новина з відео

09:57 Наступи не припиняються: Гайдай назвав найгарячіші напрямки в Луганській області

Новина з відео

23:02 "Де дорога на москву?": Резніков похизувався першими танками Leopard, які прибули в Україну

Новина з відео

22:49 Україна декілька разів планувала розмову з путіним напередодні вторгнення, але він був неготовий, — Зеленський

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

21:38 Ексклюзивні кадри: Зеленський показав, де живе вже рік

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Новина з відео

21:13 "Начебто наступ, а довблять по нас": аудіоперехоплення ГУР

Ексклюзив

19:30 "Вони нам не брати": яким був рік війни для одеситів

Новина з відео

19:02 Дружина зірки "Кварталу 95" Кошового опублікувала відео з архівними кадрами перших днів війни

Ексклюзив

12:00 "Хотіли потролити росію": українські кримські татари відкрили ресторан "Крим" навпроти посольства рф у Польщі

Ексклюзив

09:30 Футбол на війні: як команда Національної гвардії України "Південна Пальміра" підтримує усіх військових країни

22:00 Росія програла війну в Чорному морі

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Ексклюзив

18:00 Білорусь може виготовляти "Шахеди" для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

12:00 Брехали, брешуть і брехатимуть: як росія намагалася переконати світ у тому, що не нападе на Україну

Рік великої війни

11:49 Герої не вмирають: в Одесі вшанували пам’ять захисників України

09:03 ООН підтримала Україну в річницю початку війни: хто опинився у "таборі росії" і що означає цей документ

Рік великої війни

08:20 Як бізнес в Україні пережив перший рік війни

Рік великої війни

07:23 Як змінилося ставлення до Усика та Ломаченка за рік війни

Актуальне по темі

None 25 Лютий 13:03

Відому модель із Гонконга знайшли розчленованою у холодильнику: кого підозрюють у вбивстві

None 25 Лютий 12:57

Слідчий, який розслідував справу проти Поворознюка виявився його охоронцем: деталі

None 25 Лютий 12:31

"Заробляв систематично по 300 доларів за аналіз": на Одещині на хабарі зловили посадовця Держмитслужби

None 25 Лютий 12:28

Вочевидь не ППО: у Маріуполі вибухнув склад з боєкомплектами окупантів

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB