Папі Римському передали браслет із металу з "Азовсталі": фото

Папа Римський Франциск надягнув браслет зі сталі з "Азовсталі"

Папа Римський Франциск одягнув на руку знаковий браслет зі сталі з "Азовсталі". Такий браслет став символом української незламності в усьому світі.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Подробиці

Як розповіли у Маріупольській міськраді, разом із браслетом Папі Римському передали список полонених захисників Маріуполя та полонених жінок Маріуполя, в тому числі цивільних.

Папу попросили долучити голос Ватикану до їхнього негайного звільнення.

Що відомо про браслети

Кожен виріб створений із 5 грамів сталі, виробленої на прокатному стані 3600 "Азовсталі". Саме з такого сплаву 1981 року виготовили шахту для запуску космічного корабля, а 2012-го — новий саркофаг для Чорнобильської АЕС.

Дизайн браслетів — паракорд із вигравіюваним гербом України — розробив ювелірний дім SOVA. Вартість одного виробу — 1500 грн.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск не стримав емоцій, згадавши про війну в Україні. Сталося це під час традиційної молитви на Іспанських сходах у Римі.

У лютому голова католицької церкви Папа Римський Франциск заявив про готовність зустрітися із Зеленським та путіним для обговорення війни в Україні. За його словами, між обома країнами має бути діалог.

Також нагадаємо, що з нагоди річниці початку повномасштабної війни у Києві відкрилася виставка "Азовсталь: нові сенси".