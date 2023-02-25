Папі Римському передали браслет із металу з "Азовсталі": фото

Папа Римський отримав символічний подарунок із Маріуполя
Папа Римський Франциск одягнув на руку знаковий браслет зі сталі з "Азовсталі". Такий браслет став символом української незламності в усьому світі.
Про це повідомила Маріупольська міська рада.
-
Слідчий, який розслідував справу проти Поворознюка виявився його охоронцем: деталі
-
"Заробляв систематично по 300 доларів за аналіз": на Одещині на хабарі зловили посадовця Держмитслужби
-
Вочевидь не ППО: у Маріуполі вибухнув склад з боєкомплектами окупантів
-
Влада Київщини продовжила дію комендантської години
-
Збільшили корабельне угруповання вдвічі: Гуменюк про активність росіян у Чорному морі
-
Може бути гучно: жителів Київщини попередили про вибухи
-
Україна замінує двокілометрову смугу на кордоні з рф і Білоруссю: рішення парламенту
-
"Хотіли потролити росію": українські кримські татари відкрили ресторан "Крим" навпроти посольства рф у Польщі
-
Справжня істерика: окупанти намагаються заспокоїти маріупольців роботою ППО, однак ті їм не довіряють
-
ДТЕК попереджає: у яких районах Одеси чекати перебоїв зі світлом
Подробиці
Як розповіли у Маріупольській міськраді, разом із браслетом Папі Римському передали список полонених захисників Маріуполя та полонених жінок Маріуполя, в тому числі цивільних.
Папу попросили долучити голос Ватикану до їхнього негайного звільнення.
Що відомо про браслети
Кожен виріб створений із 5 грамів сталі, виробленої на прокатному стані 3600 "Азовсталі". Саме з такого сплаву 1981 року виготовили шахту для запуску космічного корабля, а 2012-го — новий саркофаг для Чорнобильської АЕС.
Дизайн браслетів — паракорд із вигравіюваним гербом України — розробив ювелірний дім SOVA. Вартість одного виробу — 1500 грн.
Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск не стримав емоцій, згадавши про війну в Україні. Сталося це під час традиційної молитви на Іспанських сходах у Римі.
У лютому голова католицької церкви Папа Римський Франциск заявив про готовність зустрітися із Зеленським та путіним для обговорення війни в Україні. За його словами, між обома країнами має бути діалог.
Також нагадаємо, що з нагоди річниці початку повномасштабної війни у Києві відкрилася виставка "Азовсталь: нові сенси".