Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Религия arrow Папа Римский получил символический подарок из Мариуполя arrow

Папа Римский получил символический подарок из Мариуполя

25 февраля 2023 12:37
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Папе Римскому передали браслет из металла из "Азовстали": фото
Папа Римский Франциск надел браслет из стали из "Азовстали"
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Папа Римский Франциск надел на руку знаковый браслет из стали из "Азовстали". Такой браслет стал символом украинской несокрушимости во всем мире.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Читайте также:

Подробности

Как рассказали в Мариупольском горсовете, вместе с браслетом Папе Римскому передали список пленных защитников Мариуполя и пленных женщин Мариуполя, в том числе гражданских.

Папа Римский азовсталь

Папу попросили приобщить голос Ватикана к их немедленному увольнению.

Папа Римский украина

Что известно о браслетах

Каждое изделие создано из 5 граммов стали, произведенной на прокатном стане 3600 "Азовстали". Именно из такого сплава в 1981 году была изготовлена шахта для запуска космического корабля, а в 2012-м — новый саркофаг для Чернобыльской АЭС.

Дизайн браслетов – паракорд с выгравированным гербом Украины – разработал ювелирный дом SOVA. Стоимость одного изделия - 1500 грн.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск не сдержал эмоций, вспомнив о войне в Украине. Произошло это во время традиционной молитвы на Испанской лестнице в Риме.

В феврале глава католической церкви Папа Римский Франциск заявил о готовности встретиться с Зеленским и Путиным для обсуждения войны в Украине. По его словам, между двумя странами должен быть диалог.

Также напомним, что к годовщине начала полномасштабной войны в Киеве открылась выставка "Азовсталь: новые смыслы".

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

13:03 Известную модель из Гонконга нашли расчлененной в холодильнике: кого подозревают в убийстве

12:56 Следователь, расследовавший дело против Поворознюка, оказался его охранником: детали

Новина з фото

12:40 "Зарабатывал систематически по 300 долларов за анализ": в Одесской области на взятке поймали чиновника Гостаможслужбы

Новина з відео

12:27 Очевидно не ПВО: в Мариуполе взорвался склад с боекомплектами окупантов

12:19 Власти Киевщины продлили действие комендантского часа

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:10 Увеличили корабельную группировку в два раза: Гуменюк об активности россиян в Черном море

12:06 Может быть громко: жителей Киевщины предупредили о взрывах

12:02 Украина заминирует двухкилометровую полосу на границе с рф и Беларусью: решение парламента

Эксклюзив

12:00 "Хотели потролить россию": украинские крымские татары открыли ресторан "Крым" напротив посольства рф в Польше

Новина з фото

11:50 Настоящая истерика: оккупанты пытаются успокоить мариупольцев работой ПВО, однако те им не доверяют

Новина з відео

12:27 Очевидно не ПВО: в Мариуполе взорвался склад с боекомплектами окупантов

Новина з відео

10:50 Креатура Реброва: кого неожиданно возвращают в сборную Украины

Новина з відео

09:57 Наступления не прекращаются: Гайдай назвал самые горячие направления в Луганской области

Новина з відео

23:02 "Где дорога на москву?": Резников похвастался первыми танками Leopard, которые прибыли в Украину

Новина з відео

22:49 Украина несколько раз планировала разговор с путиным накануне вторжения, но он был не готов, — Зеленский

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

21:38 Эксклюзивные кадры: Зеленский показал, где живет уже год

Эксклюзив

21:25 Переговоры с путиным, победа Украины, окончание войны и деоккупация Крыма: о чем говорил Зеленский

Новина з відео

21:13 "Вроде наступление, а долбят по нам": аудиоперехват ГУР

Эксклюзив

19:30 "Они нам не братья": каким был год войны для одесситов

Новина з відео

19:02 Жена звезды "Квартала 95" Кошевого опубликовала видео с архивными кадрами первых дней войны

Эксклюзив

12:00 "Хотели потролить россию": украинские крымские татары открыли ресторан "Крым" напротив посольства рф в Польше

Эксклюзив

09:30 Футбол на войне: как команда Национальной гвардии Украины "Южная Пальмира" поддерживает всех военных

22:00 Россия проиграла войну в Черном море

Эксклюзив

21:25 Переговоры с путиным, победа Украины, окончание войны и деоккупация Крыма: о чем говорил Зеленский

Эксклюзив

18:00 Белоруссия может производить "Шахеды" для россиян: военный эксперт Андрей Савченко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Рік великої війни

12:00 Врали, врут и будут врать: как россия пыталась убедить мир в том, что не нападет на Украину

Рік великої війни

11:49 Герои не умирают: в Одессе почтили память защитников Украины

09:03 ООН поддержала Украину в годовщину начала войны: кто оказался в "лагере россии" и что означает этот документ

Рік великої війни

08:20 Как бизнес в Украине пережил первый год войны

Рік великої війни

07:23 Как изменилось отношение к Усику и Ломаченко за год войны

Актуальное по теме

None 25 Февраль 13:13

Известную модель из Гонконга нашли расчлененной в холодильнике: кого подозревают в убийстве

None 25 Февраль 13:15

Следователь, расследовавший дело против Поворознюка, оказался его охранником: детали

None 25 Февраль 12:31

"Зарабатывал систематически по 300 долларов за анализ": в Одесской области на взятке поймали чиновника Гостаможслужбы

None 25 Февраль 12:28

Очевидно не ПВО: в Мариуполе взорвался склад с боекомплектами окупантов

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB