Папе Римскому передали браслет из металла из "Азовстали": фото

Папа Римский Франциск надел браслет из стали из "Азовстали"

Папа Римский Франциск надел на руку знаковый браслет из стали из "Азовстали". Такой браслет стал символом украинской несокрушимости во всем мире.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

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Как рассказали в Мариупольском горсовете, вместе с браслетом Папе Римскому передали список пленных защитников Мариуполя и пленных женщин Мариуполя, в том числе гражданских.

Папу попросили приобщить голос Ватикана к их немедленному увольнению.

Что известно о браслетах

Каждое изделие создано из 5 граммов стали, произведенной на прокатном стане 3600 "Азовстали". Именно из такого сплава в 1981 году была изготовлена шахта для запуска космического корабля, а в 2012-м — новый саркофаг для Чернобыльской АЭС.

Дизайн браслетов – паракорд с выгравированным гербом Украины – разработал ювелирный дом SOVA. Стоимость одного изделия - 1500 грн.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск не сдержал эмоций, вспомнив о войне в Украине. Произошло это во время традиционной молитвы на Испанской лестнице в Риме.

В феврале глава католической церкви Папа Римский Франциск заявил о готовности встретиться с Зеленским и Путиным для обсуждения войны в Украине. По его словам, между двумя странами должен быть диалог.

Также напомним, что к годовщине начала полномасштабной войны в Киеве открылась выставка "Азовсталь: новые смыслы".