Річниця вторгнення рф: Папа Франциск запропонував припинення вогню та переговори

Папа Римський Франциск

Папа Франциск закликав до припинення вогню та переговорів за два дні до першої річниці російського вторгнення. Він також засудив убивства мирних українців.

Про це повідомляє Reuters.

Що сказав Папа Франциск

Під час своєї щотижневої спільної аудієнції Франциск назвав це "сумною річницею" і сказав, що він "близький до українського народу, який зазнає страждань".

Папа додав, що "справжню перемогу" в Україні "не можна збудувати на руїнах".

"Кількість загиблих, поранених, біженців і переміщених осіб, руйнувань і економічних і соціальних збитків говорять самі за себе", — сказав Франциск.

На аудієнції був присутній посол України у Ватикані Андрій Юраш разом із делегацією українських чиновників.

"Нехай Господь простить стільки злочинів і стільки насильства. Він є Богом миру. Залишаймося поруч із замученим українським народом, який продовжує страждати", — сказав Франциск.

Франциск також відкинув твердження росії про те, що її військова присутність в Україні була частиною "спеціальної операції", засудивши звірства та вбивства мирних жителів.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск не стримав емоцій, згадавши про війну в Україні. Сталося це під час традиційної молитви на Іспанських сходах у Римі.

У лютому голова католицької церкви Папа Римський Франциск заявив про готовність зустрітися із Зеленським та путіним для обговорення війни в Україні. За його словами, між обома країнами має бути діалог.

Фото: Reuters