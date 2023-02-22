Річниця вторгнення рф: Папа Франциск запропонував припинення вогню та переговори

Папа Римський перед річницею вторгнення рф виступив з новою заявою про війну в Україні
Папа Франциск закликав до припинення вогню та переговорів за два дні до першої річниці російського вторгнення. Він також засудив убивства мирних українців.
Про це повідомляє Reuters.
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Що сказав Папа Франциск
Під час своєї щотижневої спільної аудієнції Франциск назвав це "сумною річницею" і сказав, що він "близький до українського народу, який зазнає страждань".
Папа додав, що "справжню перемогу" в Україні "не можна збудувати на руїнах".
"Кількість загиблих, поранених, біженців і переміщених осіб, руйнувань і економічних і соціальних збитків говорять самі за себе", — сказав Франциск.
На аудієнції був присутній посол України у Ватикані Андрій Юраш разом із делегацією українських чиновників.
"Нехай Господь простить стільки злочинів і стільки насильства. Він є Богом миру. Залишаймося поруч із замученим українським народом, який продовжує страждати", — сказав Франциск.
Франциск також відкинув твердження росії про те, що її військова присутність в Україні була частиною "спеціальної операції", засудивши звірства та вбивства мирних жителів.
Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск не стримав емоцій, згадавши про війну в Україні. Сталося це під час традиційної молитви на Іспанських сходах у Римі.
У лютому голова католицької церкви Папа Римський Франциск заявив про готовність зустрітися із Зеленським та путіним для обговорення війни в Україні. За його словами, між обома країнами має бути діалог.
Фото: Reuters