Годовщина вторжения России: Папа Франциск предложил прекращение огня и переговоры

Папа Римский Франциск

Папа Франциск призвал к прекращению огня и переговоров за два дня до первой годовщины российского вторжения. Он также осудил убийства мирных украинцев.

Об этом сообщает Reuters.

Что сказал Папа Франциск

Во время своей еженедельной совместной аудиенции Франциск назвал это "печальной годовщиной" и сказал, что он "близок к страдающему украинскому народу".

Папа добавил, что "настоящую победу" в Украине "нельзя построить на развалинах".

"Количество погибших, раненых, беженцев и перемещенных лиц, разрушений и экономического и социального ущерба говорят сами за себя", – сказал Франциск.

На аудиенции присутствовал посол Украины в Ватикане Андрей Юраш вместе с делегацией украинских чиновников.

"Пусть Господь простит столько преступлений и столько насилия. Он является Богом мира. Остаемся рядом с измученным украинским народом, который продолжает страдать", — сказал Франциск.

Франциск также отверг утверждение россии о том, что ее военное присутствие в Украине было частью "специальной операции", осудив зверства и убийства мирных жителей.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск не сдержал эмоций, вспомнив о войне в Украине. Произошло это во время традиционной молитвы на Испанской лестнице в Риме.

В феврале глава католической церкви Папа Римский Франциск заявил о готовности встретиться с Зеленским и Путиным для обсуждения войны в Украине. По его словам, между двумя странами должен быть диалог.

Фото: Reuters