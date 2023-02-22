Годовщина вторжения России: Папа Франциск предложил прекращение огня и переговоры

Папа Римский перед годовщиной вторжения рф выступил с новым заявлением о войне в Украине
Папа Франциск призвал к прекращению огня и переговоров за два дня до первой годовщины российского вторжения. Он также осудил убийства мирных украинцев.
Об этом сообщает Reuters.
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Что сказал Папа Франциск
Во время своей еженедельной совместной аудиенции Франциск назвал это "печальной годовщиной" и сказал, что он "близок к страдающему украинскому народу".
Папа добавил, что "настоящую победу" в Украине "нельзя построить на развалинах".
"Количество погибших, раненых, беженцев и перемещенных лиц, разрушений и экономического и социального ущерба говорят сами за себя", – сказал Франциск.
На аудиенции присутствовал посол Украины в Ватикане Андрей Юраш вместе с делегацией украинских чиновников.
"Пусть Господь простит столько преступлений и столько насилия. Он является Богом мира. Остаемся рядом с измученным украинским народом, который продолжает страдать", — сказал Франциск.
Франциск также отверг утверждение россии о том, что ее военное присутствие в Украине было частью "специальной операции", осудив зверства и убийства мирных жителей.
Напомним, ранее Папа Римский Франциск не сдержал эмоций, вспомнив о войне в Украине. Произошло это во время традиционной молитвы на Испанской лестнице в Риме.
В феврале глава католической церкви Папа Римский Франциск заявил о готовности встретиться с Зеленским и Путиным для обсуждения войны в Украине. По его словам, между двумя странами должен быть диалог.
Фото: Reuters