Папа Римський помолився разом із українською молоддю
В Лісабоні Папа Франциск провів зустріч з представниками української молоді, які є учасниками Світового дня молоді. Він разом з ними помолився за Україну.
Про це повідомили у Vatican News.
Молитва за Україну
Папа Римський зустрівся з українськими дітьми перед від'їздом з Апостольської нунціатури у столиці Португалії.
"Вислухавши зворушливі історії молодих людей, Папа звернувся до них з кількома словами, "висловлюючи свою, сповнену болю і молитовну близькість", — зазначили у пресслужбі Святого Престолу.
Зустріч із юними паломниками тривала близько 30 хвилин. Після неї Франциск з українцями промовили молитву "Отче наш", "скеровуючи думку стражденній Україні".
Папа Римський про війну в Україні
Папа Римський Франциск сумнівається, що країни Заходу правильно діють для забезпечення миру в усьому світі, починаючи з України.
Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск публічно виступив перед вірянами. У своїй проповіді він згадав за Україну та зробив певну заяву.