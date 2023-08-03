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Папа Римський помолився разом із українською молоддю

3 серпня 2023 16:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Папа Римський помолився разом із українською молоддю
Папа Римський на зустрічі з українськими дітьми. Фото: Vatican News
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Лісабоні Папа Франциск провів зустріч з представниками української молоді, які є учасниками Світового дня молоді. Він разом з ними помолився за Україну.

Про це повідомили у Vatican News.

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Молитва за Україну

Папа Римський зустрівся з українськими дітьми перед від'їздом з Апостольської нунціатури у столиці Португалії.

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Зустріч Папи Римського з українцями. Фото: Vatican News

"Вислухавши зворушливі історії молодих людей, Папа звернувся до них з кількома словами, "висловлюючи свою, сповнену болю і молитовну близькість", — зазначили у пресслужбі Святого Престолу.

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Зустріч Папи Римського з українцями. Фото: Vatican News
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Папа Римський з прапором України. Фото: Vatican News

Зустріч із юними паломниками тривала близько 30 хвилин. Після неї Франциск з українцями промовили молитву "Отче наш", "скеровуючи думку стражденній Україні".

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Зустріч Папи Римського з українцями. Фото: Vatican News

Папа Римський про війну в Україні 

Папа Римський Франциск сумнівається, що країни Заходу правильно діють для забезпечення миру в усьому світі, починаючи з України.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск публічно виступив перед вірянами. У своїй проповіді він згадав за Україну та зробив певну заяву.

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