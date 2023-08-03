Папа Римский помолился вместе с украинской молодежью
В Лиссабоне Папа Франциск провел встречу с представителями украинской молодежи, которые являются участниками Всемирного дня молодежи. Он вместе с ними помолился за Украину.
Об этом сообщили в Vatican News.
Молитва за Украину
Папа Римский встретился с украинскими детьми перед отъездом из Апостольской нунциатуры в столице Португалии.
"Выслушав трогательные истории молодых людей, Папа обратился к ним с несколькими словами, "выражая свою, полную боли и молитвенную близость", — отметили в пресс-службе Святого Престола.
Встреча с юными паломниками длилась около 30 минут. После нее Франциск с украинцами произнесли молитву "Отче наш", "направляя мысль страждущей Украине".
Папа Римский о войне в Украине
Папа Римский Франциск сомневается, что страны Запада правильно действуют для обеспечения мира по всему миру, начиная с Украины.
Напомним, ранее Папа Римский Франциск публично выступил перед верующими. В своей проповеди он вспомнил Украину и сделал определенное заявление.