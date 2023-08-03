Папа Римский помолился вместе с украинской молодежью

Папа Римский на встрече с украинскими детьми. Фото: Vatican News

В Лиссабоне Папа Франциск провел встречу с представителями украинской молодежи, которые являются участниками Всемирного дня молодежи. Он вместе с ними помолился за Украину.

Об этом сообщили в Vatican News.

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Молитва за Украину

Папа Римский встретился с украинскими детьми перед отъездом из Апостольской нунциатуры в столице Португалии.

Встреча Папы Римского с украинцами. Фото: Vatican News

"Выслушав трогательные истории молодых людей, Папа обратился к ним с несколькими словами, "выражая свою, полную боли и молитвенную близость", — отметили в пресс-службе Святого Престола.

Встреча Папы Римского с украинцами. Фото: Vatican News

Папа Римский с флагом Украины. Фото: Vatican News

Встреча с юными паломниками длилась около 30 минут. После нее Франциск с украинцами произнесли молитву "Отче наш", "направляя мысль страждущей Украине".

Встреча Папы Римского с украинцами. Фото: Vatican News

Папа Римский о войне в Украине

Папа Римский Франциск сомневается, что страны Запада правильно действуют для обеспечения мира по всему миру, начиная с Украины.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск публично выступил перед верующими. В своей проповеди он вспомнил Украину и сделал определенное заявление.