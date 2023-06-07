Папу Римського доставили до лікарні: що сталося

Папа Римський Франциск. Фото: vaticannews.va

Папу Римського Франциска шпиталізували до лікарні Агостіно Джемеллі у Римі, де 7 червня йому мають зробити операцію на черевній порожнині. Таке рішення прийняла медична команда понтифіка.

Про це повідомила пресслужба Ватикану, пише Reuters.

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Відомо, що 86-річному Папі Римському під загальним наркозом проведуть лапаротомію та операцію на черевній стінці. Операція потрібна через грижу у понтифіка, яка викликає дискомфорт та болі.

Після цього Франциск пробуде в лікарні декілька днів, "щоб забезпечити нормальний післяопераційний перебіг і повне функціональне відновлення".

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск направив до України італійського кардинала Маттео Дзуппі. Він був призначений на цю посаду для виконання спеціального мирного завдання.