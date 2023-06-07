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Папу Римского доставили в больницу: что произошло

7 июня 2023 14:20
- Карина Бовсуновская
Папу Римского доставили в больницу: что произошло
Папа Римский Франциск. Фото: vaticannews.va
- Карина Бовсуновская

Папу Римского Франциска госпитализировали в больницу Агостино Джемелли в Риме, где 7 июня ему предстоит операция на брюшной полости. Такое решение приняла медицинская команда понтифика.

Об этом сообщила прессслужба Ватикана, пишет Reuters.

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Известно, что 86-летнему Папе Римскому под общим наркозом проведут лапаротомию и операцию на брюшной стенке. Операция требуется из-за грыжи у понтифика, которая вызывает дискомфорт и боли.

После этого Франциск пробудет в больнице несколько дней, чтобы обеспечить нормальное послеоперационное течение и полное функциональное восстановление.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск направил в Украину итальянского кардинала Маттео Дзуппи. Он был назначен на эту должность для выполнения специальной мирной задачи.

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