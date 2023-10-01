Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Релігія arrow Покрова Пресвятої Богородиці 2023: щирі привітання у прозі, віршах і листівках arrow

Покрова Пресвятої Богородиці 2023: щирі привітання у прозі, віршах і листівках

1 жовтня 2023 07:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Покровою Пресвятої Богородиці 2023 — привітання у прозі, віршах, листівках
У храмі Успіння Богородиці відбулася перша літургія ПЦУ. Фото: gre4ka.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

За новим церковним календарем, у цю неділю, 1 жовтня, українські віряни відзначатимуть велике свято — Покрова Пресвятої Богородиці. Християни вшановують диво, яке зробила Діва Марія і з якого стало зрозуміло, що вона захисниця всього людства. Разом з церковним святом Україна святкує День захисників та захисниць. 

Новини.LIVE зібрав красиву добірку вітань у прозі, віршах та листівках до великого дня. 

Читайте також:

Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці 2023 у прозі

Вітаю всіх українців з Покровою і з Днем захисників і захисниць. Вірю, що Божа Матір оберігає нас з небес і захищає наш народ своєю материнською любов'ю. Нехай Пресвята Богородиця охороняє ваш дім і сім'ю від усіх печалей і негараздів, а Нашій Україні принесе мир і щастя!

***

З Покровою Пресвятої Богородиці! Бажаю, щоб життя дарувало лише радість, навколо були вірні друзі, а у хаті панувала злагода. Хай Матір Божа приносить благодать і щастя!

***

Щиро вітаю з Покровою Пресвятої Богородиці! Нехай Господь та Діва Марія вас оберігають та захищають від усіх негараздів та переживань! І хай життя надсилає вам тільки приємні несподіванки!

***

Хай Богородиця оберігає тебе та всю нашу країну від зла, захищаючи мирне синє небо та всіх українців! З Покровою Пресвятої Богородиці!

***

Нехай Мати Божа вкриває вас своїм покровом і жодне на землі горе і нещастя не торкнеться вас. З Покровою Пресвятої Богородиці!

***

В Покров Пресвятої Богородиці бажаю Божого благословення, любові та добробуту! Нехай серце буде спокійне, а душа радіє і дякує Всевишньому за щедрі дари.

***

Нехай світло наповнить домівку, щоб звучали в її стінах щасливі голоси та дзвінкий сміх. Нехай Пресвята Богородиця чує Ваші молитви, оберігаючи від поганих звісток і напастей. Зі світлим святом!

***

Вітаю з Покровою Пресвятої Пречистої Богородиці! Нехай Божа Матір вбереже від зла, спрямує на щастя, допоможе зберегти в душі віру, доброту, любов. Затишку, світла, достатку і благодаті твоєму дому.

 

З Покровом Пресвятої Богородиці — привітання у віршах українською мовою
Віряни на святковому Богослужінні. Фото: patriarchia.org.ua

З Покровою Пресвятої Богородиці — привітання у віршах українською мовою

Встала в небі зоря вечорова
та й за руки веде зорченят.
Будь здорова, козацька Покрово! —
найдивовижніше з осінніх свят.

***

У Покрову Богородиці Святої
Хай щастя буде з тобою!
Радість, мир, здоров’я
І благодать з любов’ю!

***

З Покровою всіх сьогодні вітаю!
Бажаю любові я всім і добра.
Здоров'я і миру, і щастя без краю,
У справах удачі, а в серці тепла!

***

У день Покрови бажаю вам мирного неба!
Щоб віра у Бога та в ЗСУ не вщухала,
Щоб вдавалось у житті все, що треба,
А наша країна лише процвітала!

***

Вона усе на світі може —
поправить вчинки і слова,
у ризи вдягне образ Божий,
догляне вольності права.
Ізцілить рани і образи,
одягне в золото ліси,
усе покриє, всіх розважить
і сповнить — що б не попросив.
Свята Покровонько, як мати,
ти нам дитинство зігрівай,
і українську нашу хату,
і наш веселий рідний край!

***

Свята Заступнице! Пречиста Діво!
Ти оповий нас Покровом білим,
І під опіку візьми Вкраїну,
Не дай їй впасти знов на коліна.
Народ наш просить захисту в Тебе,
Бо Ти – Цариця Землі і Неба,
Прийми нас ще раз під свій Покров,
Вкотре благаєм Тебе ми знов.
Ти захисти нам Матір-Вкраїну,
Не дай зробити з неї руїну,
З колін підвестись нам поможи,
Вкраїну вільну нам збережи.

***

Богородице Маріє —
Найкраща з усіх людей!
Твоя ласка чуда діє
Від віків на Україні,
Ти ключ маєш золотий
Від сердець усіх людей.
В сіру осінь чи зимою
До осель наших прилинь!
Стань нам літом чи весною,
Обмий чистою росою,
Пригорни нас до грудей, —
І ніколи не покинь!
Благослови, Пречиста Діво,
Царице неба і землі,
Тисячолітню Україну,
Скріпи її духовну силу.
Щиро молитися Тобі —
Царице неба і землі.

Покрова Пресвятої Богородиці 2023 — щирі та світлі листівки до свята 

З Покровом Пресвятої Богородиці — привітання
Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці 2023. Фото: Новини.LIVE
З Покровою Пресвятої Богородиці 2023: привітання
Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці 2023. Фото: Новини.LIVE
Найкращі привітання з Покровою пресвятої Богородиці 2023
Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці 2023. Фото: Новини.LIVE
З Покровою Пресвятої Богородиці 2023: листівки
Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці 2023. Фото: Новини.LIVE
Покрова Пресвятої Богородиці: картинки, привітання
Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці 2023. Фото: Новини.LIVE
Зворушливі привітання з Покровою
Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці 2023. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше ми публікували щирі та світлі привітання з Днем захисників та захисниць України у листівках. 

Також ми ділилися красивими та теплими привітаннями з Днем вчителя

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз