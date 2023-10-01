З Покровою Пресвятої Богородиці 2023 — привітання у прозі, віршах, листівках

Покрова Пресвятої Богородиці 2023: щирі привітання у прозі, віршах і листівках
За новим церковним календарем, у цю неділю, 1 жовтня, українські віряни відзначатимуть велике свято — Покрова Пресвятої Богородиці. Християни вшановують диво, яке зробила Діва Марія і з якого стало зрозуміло, що вона захисниця всього людства. Разом з церковним святом Україна святкує День захисників та захисниць.
Новини.LIVE зібрав красиву добірку вітань у прозі, віршах та листівках до великого дня.
Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці 2023 у прозі
Вітаю всіх українців з Покровою і з Днем захисників і захисниць. Вірю, що Божа Матір оберігає нас з небес і захищає наш народ своєю материнською любов'ю. Нехай Пресвята Богородиця охороняє ваш дім і сім'ю від усіх печалей і негараздів, а Нашій Україні принесе мир і щастя!
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З Покровою Пресвятої Богородиці! Бажаю, щоб життя дарувало лише радість, навколо були вірні друзі, а у хаті панувала злагода. Хай Матір Божа приносить благодать і щастя!
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Щиро вітаю з Покровою Пресвятої Богородиці! Нехай Господь та Діва Марія вас оберігають та захищають від усіх негараздів та переживань! І хай життя надсилає вам тільки приємні несподіванки!
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Хай Богородиця оберігає тебе та всю нашу країну від зла, захищаючи мирне синє небо та всіх українців! З Покровою Пресвятої Богородиці!
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Нехай Мати Божа вкриває вас своїм покровом і жодне на землі горе і нещастя не торкнеться вас. З Покровою Пресвятої Богородиці!
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В Покров Пресвятої Богородиці бажаю Божого благословення, любові та добробуту! Нехай серце буде спокійне, а душа радіє і дякує Всевишньому за щедрі дари.
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Нехай світло наповнить домівку, щоб звучали в її стінах щасливі голоси та дзвінкий сміх. Нехай Пресвята Богородиця чує Ваші молитви, оберігаючи від поганих звісток і напастей. Зі світлим святом!
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Вітаю з Покровою Пресвятої Пречистої Богородиці! Нехай Божа Матір вбереже від зла, спрямує на щастя, допоможе зберегти в душі віру, доброту, любов. Затишку, світла, достатку і благодаті твоєму дому.
З Покровою Пресвятої Богородиці — привітання у віршах українською мовою
Встала в небі зоря вечорова
та й за руки веде зорченят.
Будь здорова, козацька Покрово! —
найдивовижніше з осінніх свят.
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У Покрову Богородиці Святої
Хай щастя буде з тобою!
Радість, мир, здоров’я
І благодать з любов’ю!
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З Покровою всіх сьогодні вітаю!
Бажаю любові я всім і добра.
Здоров'я і миру, і щастя без краю,
У справах удачі, а в серці тепла!
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У день Покрови бажаю вам мирного неба!
Щоб віра у Бога та в ЗСУ не вщухала,
Щоб вдавалось у житті все, що треба,
А наша країна лише процвітала!
***
Вона усе на світі може —
поправить вчинки і слова,
у ризи вдягне образ Божий,
догляне вольності права.
Ізцілить рани і образи,
одягне в золото ліси,
усе покриє, всіх розважить
і сповнить — що б не попросив.
Свята Покровонько, як мати,
ти нам дитинство зігрівай,
і українську нашу хату,
і наш веселий рідний край!
***
Свята Заступнице! Пречиста Діво!
Ти оповий нас Покровом білим,
І під опіку візьми Вкраїну,
Не дай їй впасти знов на коліна.
Народ наш просить захисту в Тебе,
Бо Ти – Цариця Землі і Неба,
Прийми нас ще раз під свій Покров,
Вкотре благаєм Тебе ми знов.
Ти захисти нам Матір-Вкраїну,
Не дай зробити з неї руїну,
З колін підвестись нам поможи,
Вкраїну вільну нам збережи.
***
Богородице Маріє —
Найкраща з усіх людей!
Твоя ласка чуда діє
Від віків на Україні,
Ти ключ маєш золотий
Від сердець усіх людей.
В сіру осінь чи зимою
До осель наших прилинь!
Стань нам літом чи весною,
Обмий чистою росою,
Пригорни нас до грудей, —
І ніколи не покинь!
Благослови, Пречиста Діво,
Царице неба і землі,
Тисячолітню Україну,
Скріпи її духовну силу.
Щиро молитися Тобі —
Царице неба і землі.
Покрова Пресвятої Богородиці 2023 — щирі та світлі листівки до свята
Нагадаємо, раніше ми публікували щирі та світлі привітання з Днем захисників та захисниць України у листівках.
Також ми ділилися красивими та теплими привітаннями з Днем вчителя.