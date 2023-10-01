З Покровою Пресвятої Богородиці 2023 — привітання у прозі, віршах, листівках

У храмі Успіння Богородиці відбулася перша літургія ПЦУ. Фото: gre4ka.info

За новим церковним календарем, у цю неділю, 1 жовтня, українські віряни відзначатимуть велике свято — Покрова Пресвятої Богородиці. Християни вшановують диво, яке зробила Діва Марія і з якого стало зрозуміло, що вона захисниця всього людства. Разом з церковним святом Україна святкує День захисників та захисниць.

Новини.LIVE зібрав красиву добірку вітань у прозі, віршах та листівках до великого дня.

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Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці 2023 у прозі

Вітаю всіх українців з Покровою і з Днем захисників і захисниць. Вірю, що Божа Матір оберігає нас з небес і захищає наш народ своєю материнською любов'ю. Нехай Пресвята Богородиця охороняє ваш дім і сім'ю від усіх печалей і негараздів, а Нашій Україні принесе мир і щастя!

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З Покровою Пресвятої Богородиці! Бажаю, щоб життя дарувало лише радість, навколо були вірні друзі, а у хаті панувала злагода. Хай Матір Божа приносить благодать і щастя!

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Щиро вітаю з Покровою Пресвятої Богородиці! Нехай Господь та Діва Марія вас оберігають та захищають від усіх негараздів та переживань! І хай життя надсилає вам тільки приємні несподіванки!

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Хай Богородиця оберігає тебе та всю нашу країну від зла, захищаючи мирне синє небо та всіх українців! З Покровою Пресвятої Богородиці!

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Нехай Мати Божа вкриває вас своїм покровом і жодне на землі горе і нещастя не торкнеться вас. З Покровою Пресвятої Богородиці!

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В Покров Пресвятої Богородиці бажаю Божого благословення, любові та добробуту! Нехай серце буде спокійне, а душа радіє і дякує Всевишньому за щедрі дари.

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Нехай світло наповнить домівку, щоб звучали в її стінах щасливі голоси та дзвінкий сміх. Нехай Пресвята Богородиця чує Ваші молитви, оберігаючи від поганих звісток і напастей. Зі світлим святом!

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Вітаю з Покровою Пресвятої Пречистої Богородиці! Нехай Божа Матір вбереже від зла, спрямує на щастя, допоможе зберегти в душі віру, доброту, любов. Затишку, світла, достатку і благодаті твоєму дому.

Віряни на святковому Богослужінні. Фото: patriarchia.org.ua

З Покровою Пресвятої Богородиці — привітання у віршах українською мовою

Встала в небі зоря вечорова

та й за руки веде зорченят.

Будь здорова, козацька Покрово! —

найдивовижніше з осінніх свят.

***

У Покрову Богородиці Святої

Хай щастя буде з тобою!

Радість, мир, здоров’я

І благодать з любов’ю!

***

З Покровою всіх сьогодні вітаю!

Бажаю любові я всім і добра.

Здоров'я і миру, і щастя без краю,

У справах удачі, а в серці тепла!

***

У день Покрови бажаю вам мирного неба!

Щоб віра у Бога та в ЗСУ не вщухала,

Щоб вдавалось у житті все, що треба,

А наша країна лише процвітала!

***

Вона усе на світі може —

поправить вчинки і слова,

у ризи вдягне образ Божий,

догляне вольності права.

Ізцілить рани і образи,

одягне в золото ліси,

усе покриє, всіх розважить

і сповнить — що б не попросив.

Свята Покровонько, як мати,

ти нам дитинство зігрівай,

і українську нашу хату,

і наш веселий рідний край!

***

Свята Заступнице! Пречиста Діво!

Ти оповий нас Покровом білим,

І під опіку візьми Вкраїну,

Не дай їй впасти знов на коліна.

Народ наш просить захисту в Тебе,

Бо Ти – Цариця Землі і Неба,

Прийми нас ще раз під свій Покров,

Вкотре благаєм Тебе ми знов.

Ти захисти нам Матір-Вкраїну,

Не дай зробити з неї руїну,

З колін підвестись нам поможи,

Вкраїну вільну нам збережи.

***

Богородице Маріє —

Найкраща з усіх людей!

Твоя ласка чуда діє

Від віків на Україні,

Ти ключ маєш золотий

Від сердець усіх людей.

В сіру осінь чи зимою

До осель наших прилинь!

Стань нам літом чи весною,

Обмий чистою росою,

Пригорни нас до грудей, —

І ніколи не покинь!

Благослови, Пречиста Діво,

Царице неба і землі,

Тисячолітню Україну,

Скріпи її духовну силу.

Щиро молитися Тобі —

Царице неба і землі.

Покрова Пресвятої Богородиці 2023 — щирі та світлі листівки до свята

Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Покровою Пресвятої Богородиці 2023. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше ми публікували щирі та світлі привітання з Днем захисників та захисниць України у листівках.

Також ми ділилися красивими та теплими привітаннями з Днем вчителя.