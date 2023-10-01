С Покровом Пресвятой Богородицы 2023 — поздравления в прозе, стихах, открытках

В храме Успения Богородицы состоялась первая литургия ПЦУ. Фото: gre4ka.info

По новому церковному календарю, в это воскресенье, 1 октября, украинские верующие будут отмечать большой праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Христиане чествуют чудо, совершенное Девой Марией и благодаря которому стало понятно, что она защитница всего человечества. Вместе с церковным праздником Украина отмечает День защитников и защитниц.

Новини.LIVE собрал красивую подборку поздравлений в прозе, стихах и открытках к великому дню.

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Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы 2023 года в прозе

Поздравляю всех украинцев с Покровом и с Днем защитников и защитниц. Верю, что Матерь Божия оберегает нас с небес и защищает наш народ своей материнской любовью. Пусть Пресвятая Богородица охраняет ваш дом и семью от всех печалей и невзгод, а Нашей Украине принесет мир и счастье!

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С Покровом Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы жизнь дарила только радость, вокруг были верные друзья, а в доме царило согласие. Пусть Матерь Божия приносит благодать и счастье!

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Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть Господь и Дева Мария вас оберегают и защищают от всех проблем и переживаний! И пусть жизнь посылает вам только приятные неожиданности!

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Пусть Богородица оберегает тебя и всю нашу страну от зла, защищая мирное синее небо и всех украинцев! С Покровом Пресвятой Богородицы!

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Пусть Матерь Божия покрывает вас своим покровом и ни одно на земле горе и несчастье не коснется вас. С Покровом Пресвятой Богородицы!

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В Покров Пресвятой Богородицы желаю Божьего благословения, любви и благополучия! Пусть сердце будет спокойно, а душа радуется и благодарит Всевышнего за щедрые дары.

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Пусть свет наполнит дом, чтобы звучали в его стенах счастливые голоса и звонкий смех. Пусть Пресвятая Богородица слышит Ваши молитвы, оберегая от дурных известий и напастей. Со светлым праздником!

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Поздравляю с Покровом Пресвятой Пречистой Богородицы! Пусть Матерь Божия убережет от зла, направит к счастью, поможет сохранить в душе веру, доброту, любовь. Уюта, света, изобилия и благодати твоему дому.

Верующие на праздничном богослужении. Фото: patriarchia.org.ua

С Покровом Пресвятой Богородицы — поздравление в стихах на украинском языке

Встала в небі зоря вечорова

та й за руки веде зорченят.

Будь здорова, козацька Покрово! —

найдивовижніше з осінніх свят.

***

У Покрову Богородиці Святої

Хай щастя буде з тобою!

Радість, мир, здоров’я

І благодать з любов’ю!

***

З Покровою всіх сьогодні вітаю!

Бажаю любові я всім і добра.

Здоров'я і миру, і щастя без краю,

У справах удачі, а в серці тепла!

***

У день Покрови бажаю вам мирного неба!

Щоб віра у Бога та в ЗСУ не вщухала,

Щоб вдавалось у житті все, що треба,

А наша країна лише процвітала!

***

Вона усе на світі може —

поправить вчинки і слова,

у ризи вдягне образ Божий,

догляне вольності права.

Ізцілить рани і образи,

одягне в золото ліси,

усе покриє, всіх розважить

і сповнить — що б не попросив.

Свята Покровонько, як мати,

ти нам дитинство зігрівай,

і українську нашу хату,

і наш веселий рідний край!

***

Свята Заступнице! Пречиста Діво!

Ти оповий нас Покровом білим,

І під опіку візьми Вкраїну,

Не дай їй впасти знов на коліна.

Народ наш просить захисту в Тебе,

Бо Ти – Цариця Землі і Неба,

Прийми нас ще раз під свій Покров,

Вкотре благаєм Тебе ми знов.

Ти захисти нам Матір-Вкраїну,

Не дай зробити з неї руїну,

З колін підвестись нам поможи,

Вкраїну вільну нам збережи.

***

Богородице Маріє —

Найкраща з усіх людей!

Твоя ласка чуда діє

Від віків на Україні,

Ти ключ маєш золотий

Від сердець усіх людей.

В сіру осінь чи зимою

До осель наших прилинь!

Стань нам літом чи весною,

Обмий чистою росою,

Пригорни нас до грудей, —

І ніколи не покинь!

Благослови, Пречиста Діво,

Царице неба і землі,

Тисячолітню Україну,

Скріпи її духовну силу.

Щиро молитися Тобі —

Царице неба і землі.

Покров Пресвятой Богородицы 2023 — искренние и светлые открытки к празднику

Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы 2023. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее мы публиковали искренние и светлые поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в открытках.

Также мы делились красивыми и теплыми поздравлениями с Днем учителя.