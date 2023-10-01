С Покровом Пресвятой Богородицы 2023 — поздравления в прозе, стихах, открытках

Покров Пресвятой Богородицы 2023: искренние поздравления в прозе, стихах и открытках
По новому церковному календарю, в это воскресенье, 1 октября, украинские верующие будут отмечать большой праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Христиане чествуют чудо, совершенное Девой Марией и благодаря которому стало понятно, что она защитница всего человечества. Вместе с церковным праздником Украина отмечает День защитников и защитниц.
Новини.LIVE собрал красивую подборку поздравлений в прозе, стихах и открытках к великому дню.
Поздравление с Покровом Пресвятой Богородицы 2023 года в прозе
Поздравляю всех украинцев с Покровом и с Днем защитников и защитниц. Верю, что Матерь Божия оберегает нас с небес и защищает наш народ своей материнской любовью. Пусть Пресвятая Богородица охраняет ваш дом и семью от всех печалей и невзгод, а Нашей Украине принесет мир и счастье!
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С Покровом Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы жизнь дарила только радость, вокруг были верные друзья, а в доме царило согласие. Пусть Матерь Божия приносит благодать и счастье!
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Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть Господь и Дева Мария вас оберегают и защищают от всех проблем и переживаний! И пусть жизнь посылает вам только приятные неожиданности!
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Пусть Богородица оберегает тебя и всю нашу страну от зла, защищая мирное синее небо и всех украинцев! С Покровом Пресвятой Богородицы!
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Пусть Матерь Божия покрывает вас своим покровом и ни одно на земле горе и несчастье не коснется вас. С Покровом Пресвятой Богородицы!
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В Покров Пресвятой Богородицы желаю Божьего благословения, любви и благополучия! Пусть сердце будет спокойно, а душа радуется и благодарит Всевышнего за щедрые дары.
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Пусть свет наполнит дом, чтобы звучали в его стенах счастливые голоса и звонкий смех. Пусть Пресвятая Богородица слышит Ваши молитвы, оберегая от дурных известий и напастей. Со светлым праздником!
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Поздравляю с Покровом Пресвятой Пречистой Богородицы! Пусть Матерь Божия убережет от зла, направит к счастью, поможет сохранить в душе веру, доброту, любовь. Уюта, света, изобилия и благодати твоему дому.
С Покровом Пресвятой Богородицы — поздравление в стихах на украинском языке
Встала в небі зоря вечорова
та й за руки веде зорченят.
Будь здорова, козацька Покрово! —
найдивовижніше з осінніх свят.
***
У Покрову Богородиці Святої
Хай щастя буде з тобою!
Радість, мир, здоров’я
І благодать з любов’ю!
***
З Покровою всіх сьогодні вітаю!
Бажаю любові я всім і добра.
Здоров'я і миру, і щастя без краю,
У справах удачі, а в серці тепла!
***
У день Покрови бажаю вам мирного неба!
Щоб віра у Бога та в ЗСУ не вщухала,
Щоб вдавалось у житті все, що треба,
А наша країна лише процвітала!
***
Вона усе на світі може —
поправить вчинки і слова,
у ризи вдягне образ Божий,
догляне вольності права.
Ізцілить рани і образи,
одягне в золото ліси,
усе покриє, всіх розважить
і сповнить — що б не попросив.
Свята Покровонько, як мати,
ти нам дитинство зігрівай,
і українську нашу хату,
і наш веселий рідний край!
***
Свята Заступнице! Пречиста Діво!
Ти оповий нас Покровом білим,
І під опіку візьми Вкраїну,
Не дай їй впасти знов на коліна.
Народ наш просить захисту в Тебе,
Бо Ти – Цариця Землі і Неба,
Прийми нас ще раз під свій Покров,
Вкотре благаєм Тебе ми знов.
Ти захисти нам Матір-Вкраїну,
Не дай зробити з неї руїну,
З колін підвестись нам поможи,
Вкраїну вільну нам збережи.
***
Богородице Маріє —
Найкраща з усіх людей!
Твоя ласка чуда діє
Від віків на Україні,
Ти ключ маєш золотий
Від сердець усіх людей.
В сіру осінь чи зимою
До осель наших прилинь!
Стань нам літом чи весною,
Обмий чистою росою,
Пригорни нас до грудей, —
І ніколи не покинь!
Благослови, Пречиста Діво,
Царице неба і землі,
Тисячолітню Україну,
Скріпи її духовну силу.
Щиро молитися Тобі —
Царице неба і землі.
Покров Пресвятой Богородицы 2023 — искренние и светлые открытки к празднику
Напомним, ранее мы публиковали искренние и светлые поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в открытках.
Также мы делились красивыми и теплыми поздравлениями с Днем учителя.